Morena ratifico que respaldara los cambios del Senado a la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Para ello propondrán que la Cámara de Diputados realice doble sesión el próximo miércoles, mismo día en que la Comisión de Puntos Constitucionales apruebe el dictamen.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro estableció que ante la violencia ocurrida en San Miguel Totolapan, Guerrero, que dejo 20 personas muertas deja en claro que es necesaria la actuación del Ejército y la Marina.

“Lamentables, muy lamentables. Por eso es importante el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y por eso, aún más, es necesario que se consolide la reforma constitucional”, manifestó.

Niega Mier que orden de aprehensión a Cabeza de Vaca sea por venganza.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados rechazó que la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea una venganza porque su hermano el senador Ismael del mismo apellido haya votado en contra de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que quienes lo piensan así, como el panista Santiago Creel, es porque buscan desviar la atención de presuntos ilícitos cometidos.

“Lo cierto es que está probado, desde que se le quitó el fuero, las actitudes, presuntas actividades ilícitas a las que ha venido incurriendo de manera sistemática el señor Cabeza de Vaca, por eso le quitamos el fuero, es público, él lo sabe”, acusó Ignacio Mier.