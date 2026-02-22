Narcobloqueos dejan a civiles en medio del fuego cruzado en Jalisco; entre ellos periodistas de Azteca Noticias

Tras la muerte de Rubén “N”. alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desplegó un intenso operativo contra integrantes del crimen organizado que ha derivado en narcobloqueos en distintos puntos del país.

Durante estos hechos, Otoniel Martínez, periodista de Azteca Noticias, y compañeros de Azteca Jalisco, quedaron en medio de un fuego cruzado cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los puntos presuntamente tomados por criminales.

🚨🔥 Así quedó la Avenida Lázaro Cárdenas en Guadalajara tras un narcobloqueo



Vehículos calcinados siguen en los carriles centrales; la zona fue acordonada por autoridades.@_otomartinez pic.twitter.com/whP3bkQIZN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Civiles en medio del fuego cruzado por narcobloqueos

El equipo fue alcanzado por ráfagas de arma de fuego mientras se desplazaba en su vehículo cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque la camioneta recibió impactos en la ventanilla trasera.

A escasos metros del lugar se encontraban elementos de la Policía Estatal, luego de que se registrara uno de los narcobloqueos. El ataque ocurrió cuando el equipo de Azteca Noticias se retiraba tras cubrir un punto donde se incendiaron dos vehículos.

Al continuar su recorrido rumbo al aeropuerto, el equipo transitaba por la avenida Iberoamericana, a aproximadamente seis minutos de la terminal aérea, cuando observaron a sujetos encapuchados cerrando nuevamente la vialidad.

Tras recibir una señal para desviarse, el equipo tomó una curva, momento en el que se escucharon detonaciones y comenzaron los disparos contra vehículos.

🚨 #IMPORTANTE | La jornada de violencia no cesa...



El vehículo en el que viajaban nuestros compañeros de Azteca Noticias, @_otomartinez y @stevanarzate, fue atacado a balazos en #Guadalajara.



La unidad recibió varios impactos de arma de fuego. pic.twitter.com/tP1O9ANbn8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Crisis de seguridad en México por la muerte de “El Mencho”

Autoridades confirmaron un operativo de fuerzas federales para capturar a Rubén N, identificado como “El Mencho”, el cual se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco

Durante la intervención, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo aéreo, fueron atacados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El saldo fue de siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos: cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba Rubén “N”, cuya identidad será confirmada por autoridades periciales.