¿Cuánto dura el viaje comercial al espacio de Virgin Galactic y qué se necesita para reservarlo?

Virgin Galactic, compañía del magnate Richard Branson, anunció que comenzará con su primer viaje comercial al espacio programado para el próximo jueves 29 de junio de 2023.

¿Cuánto duran los viajes al espacio que ofrece Virgin Galactic?

La compañía con sede central en la ciudad de Pasadena en California, lanzó la comercialización abierta para la compra de boletos con la finalidad de poder efectuar un viaje comercial al espacio.

Aquellas personas que logren comprar un boleto con Virgin Galactic, disfrutarán de acceso a experiencias que según en su sitio web, “no se pueden comprar con dinero", entre los que se destacan eventos, viajes, actividades de preparación espacial, además de itinerarios personalizados.

Conforme a la descripción que se hace en el sitio web de Virgin Galactic acerca del vuelo comercial al espacio, se informa que cada vuelo tiene una duración de 90 minutos.

Precio y cómo reservar un viaje al espacio con Virgin Galactic

Cabe señalar que en un principio cuando Virgin Galactic comenzó con la preventa de boletos para sus vuelos espaciales comerciales, el precio figuraba entre los 200 mil dólares, poco más de tres millones y medio de pesos, sin embargo con el paso de los días y mientras se acerca más la fecha del lanzamiento del primer vuelo comercial al espacio, los precios han aumentado a los 250 mil dólares, unos cuatro y medio millones de pesos.

Michael Colglazier, director ejecutivo de Virgin Galactic, señaló que: "Nosotros planeamos tener a nuestros primeros 1000 clientes a bordo al inicio del servicio comercial a finales de este año, proporcionando una base increíblemente sólida a medida que comenzamos las operaciones regulares y escalamos nuestra flota".

Para poder reservar un boleto para un vuelo comercial al espacio, es necesario efectuar un pago inicial de 150 mil dólares, unos dos millones 700 mil pesos.

¿Cómo es la nave espacial de Virgin Galactic para viajes al espacio?

El VSS Unity es la segunda aeronave espacial suborbital del tipo SpaceShipTwo de Virgin Galactic, pero es el primero construido por The Spaceship Company, el brazo de fabricación de la compañía de Branson.

Cabe señalar que las aeronaves del tipo SpaceShipTwo como el VSS Unitiy son unidades con una baja relación de aspecto y que tienen la capacidad de transportar a ocho personas, dos pilotos y seis pasajeros.

La cabina del VSS Unitiy cuenta con 3.7 metros de largo y 2.3 metros de diámetro, mientras que la envergadura del ala es de 8.3 metros y su longitud es de 18.3 metros, además de una altura de la cola de 4.6 metros.

En el interior de la nave espacial de Virgin Galactic para viajes al espacio, se encuentran ventanas de 43 y 33 centímetros de diámetro para que sus pasajeros tengan la oportunidad de apreciar y no perderse ningún detalle del espacio.

Sus asientos están construidos con aluminio y fibra de carbono, además de que cuentan con un tejido 3D que mapea la transpirabilidad y se reclinan durante el aterrizaje, para disminuir la incomodidad provocada por las fuerzas G.