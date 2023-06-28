Virgin Galactic alista su primer viaje comercial al espacio, ¿cuándo y a qué hora verlo en vivo?

Virgin Galactic, compañía de Richard Branson, comenzará con su serie de vuelos espaciales comerciales y su primer vuelo comercial al espacio lo hará con el lanzamiento de las misión denominada “Galactic 01”.

Su primera misión, la “Galactic 01” despegará el próximo jueves 29 de junio de 2023. A través de su cuenta oficial en Twitter, la empresa con sede central en Pasadena, California, también confirmó que su primer vuelo comercial al espacio estará integrado por un grupo de seis especialistas que se encargarán de hacer más de una docena de experimentos científicos en el espacio y liderados por la Fuerza Aérea Italiana y el Consejo Nacional de Investigación.

We're 2 days away from the take-off of #Galactic01, our first scientific research mission! 🧑‍🔬



Join us on the livestream on June 29 at 9:00 am MDT | 11:00 am EDT, where you will have a front row seat to watch how the crew from the @ItalianAirForce & @CNRsocial will conduct their… pic.twitter.com/kfe7QHECEY — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 27, 2023

¿Quiénes son los astronautas del primer viaje espacial comercial?

Entre los integrantes de la tripulación del primer vuelo comercial de Virgin Galactic, se destacan los nombres de Michael Musucci, exoficial de la fuerza aérea de Estados Unidos, quien será el piloto de la aeronave y de Nicola Pecile, expiloto de la fuerza aérea de Italia.

La tripulación también está integrada por el coronel Walter Villadei, quien utilizará un traje inteligente biométrico con el objetivo de medir las respuestas fisiológicas del cuerpo humano durante su trayecto al espacio. En el sitio web de la misión Virgin Galactic, se informa que Villadei: “Está a cargo de la ejecución de la investigación y este vuelo espacial es parte de su entrenamiento como astronauta para una futura misión espacial orbital a la ISS”.

Giovedì #29giugno, nella missione #Galactic01 di @virgingalactic, gli italiani a bordo saranno quattro: Angelo Pandolfi, Walter Villadei, Pantaleone Carlucci e il pilota della #VSS Unity, @NicolaPecile



La missione è una collaborazione fra @ItalianAirForce e @CNRsocial_ pic.twitter.com/N5NHL1WuSk — Emilio Cozzi (@emilio_cozzi) June 27, 2023

El primer viaje comercvial al espacio de Virgin Galactic, será más científico que turístico

Esa preparación le ayudará para investigar cómo es que se mezclan ciertos líquidos y sólidos en condiciones de microgravedad. El teniente coronel Angelo Landolfi, será el responsable de evaluar el rendimiento cognitivo y es parte importante de la prueba de vuelo. Pantaleone Carlucci, se desempeñará como ingeniero de vuelo y especialista en carga útil, además de que medirá la frecuencia cardíaca y las funciones cerebrales de la tripulación.

Colin Bennett, uno de los instructores de astronautas de Virgin Galactic, es quien completa el equipo y quien documentará la experiencia vivida por todos los tripulantes. Bennett es un experto en control de vuelo, en aerodinámica y conforme a Virgin Galactic, próximamente se convertirá en director de vuelo. Entre los muchos experimentos, los especialistas analizarán la manera cómo la microgravedad afecta el cuerpo humano.

🇮🇹 Ciao, #Galactic01!



Meet the crew from the @ItalianAirForce & @CNRSocial_. On June 29, they will take-off to conduct more than a dozen experiments in space, which will examine how microgravity effects the human body and other materials. Learn more about their roles and sign… pic.twitter.com/1CKq2FTKtn — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 26, 2023

¿Cuánto cuesta un boleto para el viaje de Virgin Galactic al espacio?

Hasta ahora, lo que se sabe de la misión del “Galactic 02”, es que no contará con un gran número de especialistas ya que su objetivo no será meramente científico, y también se sabe que despegará durante el próximo mes de agosto.

Aquellas personas a las que les interese vivir una experiencia de viajar al espacio y poder observar a la Tierra a más de 80 kilómetros, deberán pagar 450 mil dólares, poco más de ocho millones de pesos.

¿Cómo y a qué hora ver en vivo el primer viaje comercial al espacio de Virgin Galactic?

El primer viaje comercial al espacio de Virgin Galactic se efectuará el próximo jueves 29 de junio de 2023 en punto de las 9 de la mañana, hora del Centro de México.

La transmisión en vivo de la misión “Galactic 01” de Virgin Galactic se podrá seguir a través de la página oficial de la compañía. Cabe señalar que este lanzamiento podría demorarse según las condiciones meteorológicas.