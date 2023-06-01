Visita embajador Ken Salazar frontera de Cd. Juárez

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que tras su visita Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, reafirmó la necesidad de trabajar unidos con México, para abordar el reto común de la migración irregular.

Mencionó que en su primera visita a la frontera compartida después del fin del Título 42, en un encuentro con funcionarios estadounidenses y autoridades mexicanas tanto federales como estatales, coincidieron en que quienes buscan entrar a los Estados Unidos no se han dejado engañar por los delincuentes, los coyotes y los polleros sobre el camino de dolor que ofrecen.

“Que los números de personas querendo cruzar la frontera hayan bajado a más de la mitad demuestra que nuestros esfuerzos con las autoridades mexicanas está dando resultados, pues las personas está eligiendo las vías legales. Con ello, reforzamos la protección de sus derechos y complementamos los esfuerzos de nuestros gobiernos para frenar el tráfico de personas y combatir la desinformación de quienes lucran con las ilusiones y necesidad de los migrantes”.

Coordinación de autoridades de los dos países para abordar migración

El diplomático norteamericano advirtió que la coordinación de las autoridades mexicanas, tanto en el ámbito local como en el federal, y organizaciones internacionales con el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez y las autoridades estadounidenses en ambos lados de la frontera, es un ejemplo de la colaboración para abordar la migración irregular y los flujos migratorios sin precedentes.

“A la par de estas acciones, trabajamos para generar esperanza en las comunidades de origen y oportunidades de desarrollo en el sureste de México y Centroamérica”, mencionó Ken Salazar.