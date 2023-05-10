Visita de delegación mexicana a Washington reafirma compromiso para abordar migración: Ken Salazar

Al concluir una visita a la Casa Blanca, de la Delegación del Gobierno de México encabezada por Laura Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Roberto Velasco, el embajador de ese pais, en México, Ken Salazar informó que en las reuniones se habló sobre el fortalecimiento de los esfuerzos para atender las causas de la migración, resaltando que este reto es una prioridad para ambos gobiernos.

“Esta visita permitirá profundizar el trabajo que realizamos conjuntamente en el sureste de México y en Centroamérica, particularmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Y AMEXCID. Con ello, buscamos generar oportunidades, prosperidad y esperanza en las comunidades, asi como empoderar a la gente para que pueda construir su propio futuro”.

Sembrando Vida en Centroamérica ejemplo de colaboración dice embajador

Ken Salazar, destacó que un ejemplo de nuestra la colaboración es el trabajo de ambas agencias para implementar el Programa Sembrando Vida en Honduras y El Salvador.

“Otro ejemplo de nuestra colaboración en el sureste de México es el programa SURGES, para incrementar el empleo y las inversiones mientras se preserva el medio ambiente en esta región del país”.

El diplomático norteamericano aseguró que la llamada entre el presidente Joe Biden y su homólogo Andrés Manuel López Obrador, reafirma el compromiso conjunto para abordar las causas de la migración, combatir las redes de traficantes que engañan y lucran con la necesidad de los migrantes, y seguir impulsando un manejo ordenado, seguro y humano de la migración.

“Ante el término del Título 42, seguiremos colaborando a través de la ampliación de vías legales y la implementación de la exitosa iniciativa conjunta que, durante cuatro meses, logró reducir 95 por ciento los encuentros fronterizos de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en nuestra frontera compartida.

Del mismo modo, seguiremos trabajando conjuntamente en la prosperidad y el bienestar de nuestras naciones, así como para lograr que nuestra frontera compartida sea moderna, segura y eficiente”.