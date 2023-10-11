“Lidia” tocó tierra como un huracán categoría 4 en el estado de Jalisco y mientras golpea con fuerza las costas de Colima y Nayarit, mantiene bajo amenaza a Puerto Vallarta. La llegada del huracán “Lidia” obligó al cierre del Aeropuerto de Puerto Vallarta, del aeropuerto de Tepic en Nayarit y del aeropuerto de Manzanillo en Colima. En estos aeropuertos también suspendieron actividades desde la tarde de este martes 10 de octubre 2023.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, la empresa que administra la terminal de Puerto Vallarta, señaló que en total se registró la cancelación de 40 operaciones (20 salidas y 20 llegadas) debido al huracán “Lidia”. Entre los vuelos afectados se encuentran 24 rutas nacionales y 16 internacionales.

Los vuelos cancelados debido al inminente impacto del huracán “Lidia”, se concentran en destinos como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Toluca, respecto a los vuelos nacionales. Mientras que las rutas internacionales que se vieron afectadas fueron las de Vancouver, Calgary, San Francisco, Los Ángeles y Manchester.

"Se recomienda a todos los usuarios afectados ponerse en contacto con su aerolínea para recibir información actualizada respecto al estado de sus vuelos. Además, es de suma importancia seguir las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil del Estado y extremar precauciones”, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

🚨Estimados pasajeros, debido al #HuracánLidia, el #AeropuertoDePuertoVallarta cerró desde las 16:00 hrs. Para consultar detalles de su vuelo, es importante establecer comunicación directa con su aerolínea. ¡Su seguridad es prioridad! pic.twitter.com/Ppb3TpMQmJ — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 10, 2023

¿Dónde ver si mi vuelo cambió por el huracán “Lidia”?

Ante el inminente paso del huracán “Lidia”, que provocó afectaciones en diversos vuelos tanto nacionales como internacionales, algunas aerolíneas como Volaris, informaron acerca de las afectaciones en algunos vuelos de su red.

La aerolínea mexicana invitó a los usuarios a mantenerse pendientes de sus correos electrónicos y para aquellos que tengan dudas acerca de si sus rutas sufrieron algún cambio, pueden escribirles mediante WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea por excelencia. Por lo que podrán escribir al siguiente contacto: “5558988599”