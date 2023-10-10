Al menos 41 heridos causó la volcadura de autobús de pasajeros sobre la carretera Cánticas a la altura de la congregación de Mapachapa, en Veracruz, generando el cierre de la vialidad durante más de tres horas.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, la vocadura de autobús circulaba sobre la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, a la altura del tramo de Cánticas, en la región sur del estado de Veracruz.

Según el reporte de la Secretaría de Protección Civil, presuntamente el accidente ocurrió por el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. Perdió el control del camión el cual terminó volcado a un costado de la carretera estatal.

Al lugar del accidente llegaron diversas corporaciones de emergencia y auxilio para trasladar a los lesionados a hospitales de Minatitlán y Cosoleacaque para su valoración y atención hospitalaria.

🟠Fuerzas de tarea de los 3 órdenes de gobierno atienden de manera coordinada la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Transportes Mapachapan, que se registró en la carretera Minatitlán - Coatzacoalcos a la altura del tramo Canticas.



1/4 pic.twitter.com/viY4guvoJW — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 10, 2023

No hay muertos pero sí heridos de gravedad

En el lugar del accidente, las autoridades no reportaron personas que hayan perdido la vida, pero al menos 10 de los heridos fueron valorados en estado grave.

La vialidad fue cerrada en su totalidad, habilitándose como vía alterna la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, tramo Las Matas.

Elementos de Protección Civil y policías municipales de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, además de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y emergencias realizaron el traslado de los heridos a diferentes hospitales para su atención inmediata.