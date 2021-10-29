VIDEO: El volcán de La Palma lanza una bola de lava

El volcán de la isla canaria de La Palma mantiene su actividad desde hace cuarenta días y ahora vulcanólogos han registrado en video una bola de lava, que fue expulsada a gran velocidad.

En un video compartido en Twitter se aprecia el momento en el que una bola de lava sale del volcán y recorre varios metros en pocos segundos, incluso se puede observar lo caliente que está debido a su tonalidad rojiza.

La corteza exterior de la bola de lava que aparece en el video es grisácea, en señal de que la lava está solidificada, mientras que en el interior se puede apreciar el color rojo intenso demostrando que por dentro aún tiene material incandescente activo.

El video que se volvió viral en redes sociales fue compartido por el geoquímico y vulcanólogo alemán Harri Geiger, quien se encontraba en el lugar cuando el volcán de La Palma lanza la bola de lava.

Una bola de lava recorre miles de metros hasta frenarse en La Palma. pic.twitter.com/piviYmlTua — La Palma | En Directo🌋 (@LaPalmaErupcion) October 28, 2021

En los últimos días el volcán de La Palma se desgajó, lo que permitió la salida fluida de más ríos de lava en la zona que ya se encuentra evacuada desde hace más de un mes; sin embargo ahora avanza hacia el pueblo costero de La Bombilla y el Puerto Naos, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

¿Qué es una bola de lava?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), una bola de lava está compuesta por fragmentos de roca en estado líquido o semilíquido, que se expulsan de un volcán en erupción.

Closer look at the lava bomb from #LaPalmaVolcano: pic.twitter.com/YH2IHfxuMd — Harri Geiger (@harrigeiger) October 29, 2021

Las bolas de lava pueden tener un diámetro de varios centímetros, no obstante, también se puede dar el caso de que se expulsen "bolas de lava acrecionales", que se distinguen por ser masas de lava que van creciendo mientras ruedan por alguna de las colinas del volcán hasta conseguir un diámetro de mucho más grande, que puede llegar a mediar varios metros.

Las bolas de lava más grandes suelen caer cerca del volcán durante la erupción y rodar durante algunos metros; mientras que las de menor tamaño puede salir volando y caer a varios kilómetros de distancia, provocando daños a personas, techos o viviendas.

