Actividad del volcán Mayón provocó la evacuación de 15 mil personas en Filipinas

Más de 15 mil residentes de Filipinas han sido evacuados y refugiados en edificios escolares y otros lugares de reubicación desde el miércoles por la mañana, tras la creciente agitación del volcán Mayón, según el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres del país.

El volcán Mayón, de 2 mil 460 metros y forma cónica, comenzó a entrar en erupción el pasado jueves, mientras que su nivel de alerta se elevó a tres en una escala de cinco, lo que ha llevado a las autoridades locales a forzar la evacuación de los residentes que viven en un radio de seis kilómetros alrededor del volcán para garantizar su seguridad.

En Daraga, provincia de Albay, las autoridades locales habilitaron un refugio temporal en una escuela primaria para cerca de 600 damnificados por la reciente actividad volcánica.

Debido a la prolongada penuria causada por el volcán Mayón, muchos residentes están ahora preocupados por sus medios de subsistencia.

Vivimos una vida dura en el centro de evacuación. Para asegurarme unos ingresos diarios, me traje mi tienda de comestibles, pero sólo da un poco de dinero. Manilyn Raytana / Residente

Además, las posibles avalanchas de lodo volcánico durante la estación de lluvias también han suscitado preocupación entre los lugareños, ya que suponen graves riesgos.

"Da mucho miedo que la gente sea arrastrada por el lahar provocado por la lluvia", dijo Concepcion Musa, otra residente.

Los expertos dicen que el activo volcán Mayón se prepara para una larga erupción que puede prolongarse hasta varios meses. La zona de peligro se ampliará a ocho kilómetros si el nivel de alerta sube a cuatro, y el número de personas afectadas ascenderá a unas 33 mil.

Mayón es el volcán más activo de Filipinas. Entró en erupción por última vez en enero de 2018, lo que provocó la evacuación de más de 23 mil personas de nueve ciudades y municipios.

Además del volcán Mayón, el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres también sigue de cerca la reanimación del volcán Taal, en la provincia de Batangas, 66 kilómetros al sur de Manila, y del volcán Kanlaon, en el centro de Filipinas.

WATCH: Mayon Volcano glows in Albay's nightsky as it spews bright orange lava down its slopes Monday evening.



Phivolcs says the lava flow from its summit crater has reached around 800 to 1,000 meters downslope. | @syinocencio



📹 Jethro Calag Photography pic.twitter.com/5kWaB12K6k — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 13, 2023

Historial de erupciones del volcán Mayón

El volcán Mayón es uno de los más activos del mundo. Aquí un breve historial de las erupciones más violentas de su historia:

*Erupción de 1616: Fue una de las más mortales registradas en la historia del volcán Mayón. La ciudad de Cagsawa fue sepultada por flujos piroclásticos, y se estima que más de 1,200 personas perdieron la vida.

*Erupción de 1814: La ciudad de Cagsawa nuevamente fue devastada, y se estima que alrededor de 1,200 personas murieron.

*Erupción de 1897: El volcán Mayón experimentó otra erupción violenta. Las explosiones continuas y los flujos piroclásticos afectaron a varias áreas cercanas al volcán.

*Erupción de 1984: Esta erupción, que ocurrió en septiembre de 1984, fue una de las más intensas en la historia reciente del volcán Mayón. Grandes cantidades de cenizas y flujos de lava fueron expulsados del volcán, causando daños significativos en las áreas circundantes.

*Erupción de 2006: El volcán Mayón volvió a entrar en erupción. Duró varios meses y generó flujos piroclásticos, nubes de cenizas y la expulsión de lava. Decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus hogares durante este período.