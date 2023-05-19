Independencia pide presidente de Ucrania Volodímir Zelenski en Arabia Saudita

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski llegó a Arabia Saudita para participar en la cumbre anual de jefes de estado de la liga árabe. Pidió independencia en las posturas sobre la invasión rusa de Ucrania, en la que lamentó que haya países miembros del organismo que se hacen de la vista gorda ante las anexiones ilegales de Rusia.

Hay países que se hacen de la vista gorda

"Lamentablemente, hay algunos en el mundo y aquí entre ustedes que hacen la vista gorda ante esas anexiones ilegales, y yo estoy aquí para que todos puedan mirar con honestidad. No importa cuánto intenten influir los rusos. Todavía debe haber independencia", dijo Zelenski durante su intervención en la apertura de la cumbre, que se celebra en la ciudad saudí de Yidda.

Mensaje a Siria

De esta forma, Zelenski se dirigió de manera velada a Siria, uno de los cinco países que votaron en contra de la resolución de condena a la invasión de Ucrania, junto con la propia Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Eritrea.

El ucraniano fue invitado por Arabia Saudita a una cumbre histórica, ya que participa por primera vez tras 12 años de aislamiento el presidente sirio Bachar al Asad, cuyo país fue readmitido en la Liga Árabe a principios de mes tras ser suspendido más de una década por la represión de Damasco de las protestas antigubernamentales de 2011.

En este sentido, Zelenski deseó: "Espero que la mayoría de nosotros estemos aquí por el bien de la paz y la justicia".

El ucraniano recordó que su país ya tiene "una experiencia positiva con Arabia Saudita respecto a la liberación" de detenidos por Rusia, y afirmó su deseo de "ampliar nuestra experiencia", después de que el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, se ofreciera para mediar entre Rusia y Ucrania.

Príncipe heredero de Arabia Saudí manifiesta voluntad de mediar entre Rusia y Ucrania

El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, manifestó la voluntad de su país de mediar entre Rusia y Ucrania para "solucionar la crisis políticamente" durante su discurso de apertura de la cumbre de la Liga Árabe en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Bin Salmán expresó "la disposición del Reino saudí de realizar esfuerzos de mediación entre Rusia y Ucrania y apoyar los esfuerzos internacionales para solucionar la crisis políticamente y ayudar a lograr la paz y la seguridad".

El príncipe heredero saudí hizo estas declaraciones durante su discurso de apertura de la 32 edición de la cumbre de jefes de Estado de la Liga Árabe, que tuvo como invitado de honor a Zelenski, que realizó una visita sorpresa este viernes a la ciudad saudí de Yidda para participar en el foro.

E incluso, si hay personas aquí en la cumbre que tienen una visión diferente sobre la guerra en nuestra tierra y la llaman un conflicto, estoy seguro de que todos podemos unirnos para salvar a la gente de las jaulas de las prisiones rusas", señaló Zelenski, que agradeció a la mayoría de países árabes su apoyo a Ucrania "desde las posiciones internacionales y a la Carta de la ONU".

Zelenski señala a Irán de suministrar drones a Rusia

Asimismo, denunció que Ucrania no posee las mismas cantidades de armamento que Rusia, ni tampoco "los numerosos drones asesinos que Irán suministra" a los rusos, pero aseveró que se mantiene fuerte porque tenemos la verdad de nuestro lado y estamos expulsando a los ocupantes de nuestra tierra.

"Por eso luchamos y estamos seguros de que todas sus naciones comprenderán nuestra principal emoción y el principal llamado que quiero dejar aquí en Yidda: un noble llamamiento a todos ustedes para que ayuden a proteger a nuestro pueblo, incluidas las comunidades musulmanas ucranianas", dijo Zelenski.