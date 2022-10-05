Votan próxima semana diputados reforma de Fuerzas Armadas

En la Cámara de Diputados perfilan para el próximo miércoles que la Comisión de Puntos Constitucionales discuta y someta a votación la minuta del Senado que amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país. Prevén que el jueves se vote en el pleno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, de Morena, sostuvo que respetaran los tiempos legislativos e informo que ese mismo miércoles, el dictamen sobre la permanencia del Ejército se turnará al pleno para cumplir con el trámite de publicidad y su discusión y votación se agendará para la sesión del jueves.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, respaldó los cambios hechos por el Senado y señaló que ya trabaja para garantizar los votos con el PRI y repetir la hazaña de lograr la mayoría calificada que se requiere.

“En principio era algo que nosotros habíamos discutido y pensábamos que en principio pudiera estar en las leyes secundarias, pero ya con la incorporación que le están haciendo liberan esa posibilidad de que se incorporara en las leyes secundarias…En los temas que tengan que ver con construir mayoría para sacar adelante proyectos que son en beneficio de la población, vamos a hacer siempre el esfuerzo político, el esfuerzo de comunicación, de diálogo respetuoso, y sin que eso implique renunciar de ninguna manera a las ideologías, a los principios, a los valores de cada uno. Somos distintos porque somos partidos diferentes”, enfatizó Mier Velazco.

Diputados reciben minuta sobre Fuerzas Armadas

Esta mañana, la Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de manera inmediata la minuta del Senado que incorpora cambios a la reforma original del artículo quinto transitoria de la Constitución planteada por los diputados.

Las modificaciones hechas en la Cámara de Senadores establecen que el Ejecutivo Federal presentará informes semestrales al Congreso sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas y crea una Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores que podrá citar a comparecer a los titulares del gabinete de seguridad.

También incluye otorgar recursos en el 2023 para fortalecer a las policías estatales y municipales.