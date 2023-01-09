Vuelos internacionales aterrizan en China tras reapertura fronteriza

Varios de los aeropuertos de China han sido testigos del aterrizaje de múltiples vuelos internacionales luego de la relajación de las restricciones de viaje relacionadas con Covid-19 en el "Gigante Asiático" que recién anunció su reapertura fronteriza.

En virtud de la gestión degradada de las infecciones por Covid-19 que entró en vigor a partir del pasado domingo (8 enero de 2023), los pasajeros entrantes a China ya no tienen que someterse a cuarentena ni a una prueba de ácido nucleico a su llegada.

Diez vuelos internacionales aterrizaron en el Aeropuerto Internacional La Capital de Beijing, trayendo pasajeros que, en su mayoría, realizarán una visita familiar, un viaje de negocios o se encuentran de viaje en la capital china.

Muchos compartieron sus sentimientos por el gran cambio de las políticas de respuesta a la epidemia y que permitió la reapertura fronteriza. "Hoy estamos contentas de cruzar la frontera tan rápidamente. Nos habían puesto en cuarentena varias veces cuando regresábamos en los últimos tres años. Ahora, por fin, es la primera vez que podemos entrar directamente", señala una pasajera.



Pasajero de vuelo internacional:

Estoy muy emocionado de ver esto. Llevo mucho tiempo esperándolo.

China da la bienvenida a vuelos internacionales tras levantamiento de restricciones

Beijing, capital de China, ha señalado todos los preparativos para el cambio y, en este aeropuerto, la inspección fronteriza se ha trasladado a una sala más grande con la disposición y las instalaciones mejoradas. Por su parte, el personal señaló que, para hoy y para el futuro, se han hecho rondas de pruebas y se han optimizado los procedimientos de trabajo con todos los sistemas del aeropuerto.

El vuelo "NZ289" procedente de Nueva Zelanda aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pudong, siendo el primer vuelo internacional entrante en llegar a Shanghai bajo las nuevas reglas.

"Estoy muy feliz. Me alegré tanto cuando me enteré de la noticia de la suspensión de la cuarentena desde el 8 de enero, que no pude conciliar el sueño durante unos días. Fue genial", señala una pasajera.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Shuangliu de Chengdu dio la bienvenida a los primeros grupos de pasajeros que llegaron a la ciudad de Chengdu, uno de los principales centros neurálgicos del suroeste de China, y que pudieron abandonar el aeropuerto directamente hacia sus destinos, sin tener que someterse a cuarentena.

Otros pasajeros de vuelos internacionales que llegaron a China luego de su reapertura fronteriza, señalaron que "Es realmente una estupenda noticia, ya que resulta muy conveniente para las personas que trabajan en el extranjero o viajan para regresar al país".

Xu Tao, director de la División deInspección de Inmigración de la Estación General de Inspección de Inmigración de Sichuan, señala que: "Hemos optimizado los procedimientos de despacho de aduanas y los controles fronterizos para que sean más convenientes para los pasajeros y también para mejorar nuestra eficiencia al mismo tiempo. En el futuro, se tardará aún menos tiempo en pasar los controles".