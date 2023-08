Después de 10 años de recorrer el mundo, sin subirse a un avión, Torbjørn “Thor” Pedersen volvió a su casa para reunirse con su familia, de quien se separó para cumplir su sueño de conocer todos los países.

El 10 de octubre de 2013, Torbjørn Pedersen dejó su trabajo y salió de su casa en Dinamarca con la idea de conocer todos los rincones del mundo, y se prometió no volver a su hogar hasta cumplir con su meta.

Durante los casi 10 años que estuvo viajando, nunca abordó un avión para ahorrar lo más que pudiera, ya que tenía una regla muy importante, mantener los gastos bajos y vivir con un presupuesto de 20 dólares diarios.

Su regla la cumplió hasta el último día, ya que para regresar a Dinamarca lo hizo en barco desde Maldivas, su último destino como viajero del mundo.

“En mi camarote, miré por el ojo de buey en Malasia y me di cuenta de que cada día la vista cambiaría gradualmente hasta que finalmente se convirtiera en Dinamarca. Aunque me rompiera una pierna en ese momento, llegaría a casa. Ya no hay serpientes, perros salvajes, malaria ni visados que conseguir: ¡solo tenía que evitar caerme por la borda!”, dijo “Thor“en entrevista con la agencia CNN.

¿Cuántos países visitó “Thor” en su recorrido por el mundo?

Aunque la ONU solo reconoce 195 países, este hombre visitó en total 203 naciones, contemplado varios territorios que están en disputa; sin embargo no fue una tarea sencilla ya que tuvo algunas complicaciones.

Uno de los mayores problemas para “Thor” fue quedar varado en Hong Kong debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, por lo que se tuvo que casar para que su novia pudiera visitarlo en el país.

También sufrió algunas complicaciones para entrar a ciertos países, como en Guinea Ecuatorial, donde tardó cuatro meses para que le aprobaran la visa, no obstante, aseguró que valió la pena la espera.