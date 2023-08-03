Durante el encuentro por la colaboración México y UNESCO para la Inteligencia Artificial, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, recalcó la importa de ese Instituto para garantizar la privacidad y el uso de datos personales así como promover la transparencia de los algoritmos en el sector privado y disminuir los riesgos sociales que puede implicar la irrupción de estas nuevas tecnologías. Incluso advirtió que la inoperancia del instituto en esta materia podría poner en riesgo los tratados internacionales de los que México forma parte, por ejemplo el T-MEC, dónde al INAI le fue a conferida la responsabilidad de ser el tercero verificador.

"El uso responsable y seguro de la inteligencia artificial nos obliga a contar con un ente especializado como el INAI, por un lado para garantizar la privacidad y el uso de datos personales, y por otro, desde luego para promover la transparencia de los algoritmos en el sector privado para disminuir esos riesgos sociales que puede implicar la irrupción de estas nuevas tecnologías", alertó.

No cuidar datos personas, podría dejar a la ciudadanía a merced de injusticias

Y es que el no cuidar los datos personales de la población, advirtió, podría dejar a la ciudadanía a merced de las arbitrariedades y las injusticias, tanto del sector privado como del sector público.

"A más de 124 días con más de siete mil recursos pendientes de ser resueltos, estamos aquí para seguir estableciendo un diálogo de respeto y de colaboración de un Instituto que justamente hoy se convierte en esa autoridad, en ese regulador, de un tema fundamental, como lo es la inteligencia artificial. En efecto el INAI, un organismo bicéfalo encargado de proteger tanto los datos personales como el acceso a la información, tiene un papel central frente a la regulación de la inteligencia artificial. Lo sabemos y así lo asumimos los cuatro integrantes del Pleno", expresó Ibarra Cadena.

"No se trata, en esta mañana señoras y señores, solamente de aprovechar este espacio para reiterar un respetuoso llamado a las y los senadores a cumplir con ese compromiso que tienen frente a la sociedad de poder integrar el quórum que es necesario para que el INAI pueda seguir sirviendo a México. Se trata de garantizar el respeto a la democracia constitucional y a los Derechos Humanos cuya ausencia es grave porque sin ellos las personas disminuyen la calidad de ciudadanos. Ninguna relación será próspera si no tiene garantizada la seguridad digital pero tampoco será democrática si no cuenta con instituciones autónomas con vocación social que impulsen el respeto a sus derechos y libertades", concluyó la comisionada presidenta del INAI.