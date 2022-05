Wall Street cae por temores sobre el alza de las tasas de interés

Los principales índices de Wall Street caían en operaciones volátiles el jueves, abrumados por las preocupaciones de que los aumentos agresivos de las tasas de interés para frenar la inflación más alta de décadas puedan llevar a la economía a una recesión.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P bajaban en Wall Street, con las empresas de servicios públicos liderando las pérdidas con una caída del 1,7%, seguidas por las acciones financieras, energía y tecnología.

El consumo discrecional resistía la tendencia con un alza del 0.9%, ya que el propietario de Kate Spade Tapestry, se disparaba un 15.1% ante las expectativas de recuperación de la demanda en su mercado clave, China.

Mientras, las acciones de crecimiento Alphabet Inc, Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc y Nvidia Corp perdían entre un 1.1% y un 3% en Wall Street y pesaban con mayor fuerza en el S&P 500 y el Nasdaq.

¿Cómo cotizan los principales índices de Wall Street hoy 12 de mayo?

El Promedio Industrial Dow Jones caía 228.91puntos, o un 0.72%, a 31,605.20 unidades.





El S&P 500 bajaba 21.05 puntos, o un 0.53%, a 3,914.13 unidades.

El Nasdaq Composite, en tanto, cedía 13.41 puntos, o un 0.12%, a 11,350.82 unidades.

A los inversores les preocupa que el aumento de la inflación, junto con los movimientos de política monetaria de la Fed , la guerra en Ucrania y los últimos confinamientos por COVID-19 en China puedan provocar una desaceleración económica mundial.

El Nasdaq en Wall Street entró en territorio de mercado bajista previamente en el año y ahora ha caído más del 29% desde su cierre récord en noviembre, mientras que el índice S&P 500 ha estado cerca de ese hito con un retroceso de más del 18% desde su máximo histórico de cierre del 3 de enero.

Si el índice referencial termina más de un 20% por debajo de su cierre récord, confirmaría un mercado bajista por primera vez desde la liquidación provocada por la pandemia en marzo de 2020.

Con información de Reuters.