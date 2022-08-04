Wanda Vázquez, ex gobernadora de Puerto Rico, es arrestada por soborno

Wanda Vázquez, ex gobernadora de Puerto Rico, fue arrestada por acusaciones de soborno relacionadas con el financiamiento de su campaña electoral en 2020, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Vázquez fue arrestada en la madrugada de este jueves en San Juan, la capital de la isla.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, la ex gobernadora de Puerto Rico fue detenida por recibir el pago de 300 mil dólares por parte del dueño de un banco venezolano-italiano, a cambio de favores políticos.

Según explicaron, el propietario del banco estaba bajo investigación en Puerto Rico, y pidió a Wanda Vázquez que sustituyera al jefe de la pesquisa por un dirigente elegido “a dedo”.

El propietario del banco Bancrédito, Julio Martín Herrera Velutini, se coordinó con uno de los colaboradores de campaña de la ex gobernadora de Puerto Rico para llevar a cabo el pago del soborno.

Mi agradecimiento al Colegio Episcopal Santísima Trinidad en Ponce por la invitación para dirigirme a los estudiantes,nuestros futuros líderes en la clase, Proceso Electoral. Allí en compañía del ex representante Alberto Banch y el Lcdo. Pablo Colón. Maravillosa experiencia. pic.twitter.com/rkYqyxbRKm — Lcda. Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) April 23, 2022

Por ello, la justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Wanda Vázquez bajo los delitos de conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios electrónicos.

La ex gobernadora de Puerto Rico y el banquero podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel si son declarados culpables. Wanda Vázquez tiene prevista su primera comparecencia a la corte más tarde el jueves.

Peter John Porrata, uno de los abogados de Wanda Vázquez, dijo para CNN que su clienta se declarará inocente de los cargos de soborno en su contra

¿Quién es Wanda Vázquez, ex gobernadora de Puerto Rico?

Wanda Vázquez asumió el cargo como gobernadora interina de Puerto Rico tras la destitución de Pierluisi.

La ex gobernadora de Puerto Rico también fue objeto de críticas en las protestas en la isla en enero de 2020 y los manifestantes pedían su renuncia.

Además, Wanda Vázquez también fue investigada cuando era secretaria de Justicia de Puerto Rico, junto a otros funcionarios públicos de la isla, por el manejo de suministros y ayuda destinados para los damnificados del terremoto que afectó al país en enero de 2020.

