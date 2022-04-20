Wimbledon veta a tenistas rusos y bielorrusos por operación en Ucrania

Los tenistas rusos y bielorrusos no podrán participar este año en el torneo Wimbledon como sanción debido a la operación militar rusa en Ucrania, informó el All England Lawn Tennis Club (AELTC), organizador del torneo.

“Reconocemos que esto es duro para los individuos afectados que sufrirán por las acciones de los dirigentes del régimen ruso”, informó este miércoles Ian Hewitt, presidente del AELTC.

Anteriormente, el AELTC informó que estaba en conversaciones con Reino Unido para determinar si los tenistas rusos y bielorrusos tendrían oportunidad de participar en el Grand Slam, lo que se “consideró cuidadosamente” dijo Hewitt.

“Teniendo en cuenta el ambiente de alto perfil del torneo, la importancia de no permitir que el deporte sea utilizado para promover el régimen ruso y nuestras preocupaciones por la seguridad del público y de los jugadores, no creemos que sea viable proceder sobre cualquier otra base", destacó.

|Reuters

Los tenistas rusos y bielorrusos que no competirán en el Wimbledon

El veto impuesto por el AELTC deja fuera del torneo Wimbledon al tenista ruso Daniil Medvedev, que ocupa el segundo puesto a nivel mundial en la categoría masculina y a su compatriota Andrey Rublev, octavo en el ranking global.

Mientras que en la clasificación femenil, la tenista rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que ocupa el puesto 15, también resultó afectada.

En Bielorrusia, las mujeres que no podrán participar en el torneo Wimbledon son la número cuatro del mundo, Aryna Sabalenka, y la bicampeona de torneos del Grand Slam, Victoria Azarenka.

Rusia responde a veto de tenistas en el Wimbledon

Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que Wimbledon se verá perjudicado por sacar a los tenistas rusos debido a que ellos son competidores importantes para el Grand Slam. Y aseguró que involucrar a los deportistas en las sanciones es inaceptable.

"Convertir a los deportistas en rehenes de las intrigas políticas es inaceptable. Espero que los jugadores no pierdan su forma física", inidicó Peskov.

Wimbledon no ha vetado tenistas desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no se permitió competir a los jugadores de Alemania y Japón.