X y Musk piden desestimar la demanda de extrabajadores de Twitter

X Corp, la empresa de redes sociales antes conocida como Twitter, y su propietario, Elon Musk, han pedido a un juez federal de Delaware que desestime una de varias demandas en las que se alega que no pagaron las indemnizaciones prometidas a los empleados despedidos.

En una presentación ante el tribunal federal de Wilmington, Delaware, X dijo el lunes que seis exempleados que demandaron a la compañía en mayo no eran partes en un acuerdo de fusión de 2022 entre Twitter y una sociedad de cartera propiedad de Musk, por lo que no pueden demandarlos por presunto incumplimiento del mismo.

Los abogados de Musk, en una presentación separada, dijeron que las demandas contra él deberían desestimarse porque no firmó una disposición específica del acuerdo de fusión que implicaba beneficios para los empleados, incluida la indemnización por despido.

Los demandantes, que trabajaban en Nueva York, California y Texas y habían ocupado diversos puestos de responsabilidad en Twitter, afirman que la empresa no les pagó indemnizaciones por un total de más de un millón de dólares después de que perdieron sus empleos el año pasado.

Elon Musk planea un pago mensual por utilizar su red social “X”, antes Twitter

Despidos masivos de Twitter

Twitter despidió a más de la mitad de su plantilla como medida de reducción de costos después de que Musk adquirió la empresa en octubre.

La demanda no es colectiva, pero dos demandas similares pendientes presentadas en nombre de grupos mucho más grandes de exempleados de Twitter afirman que la empresa debe más de 500 millones de dólares en indemnizaciones por despido. X ha afirmado que todos los trabajadores recibieron el pago íntegro.

La empresa también enfrenta una serie de demandas derivadas de los despidos que se iniciaron el año pasado, entre las que se incluyen demandas contra mujeres y trabajadores discapacitados. Twitter ha negado haber actuado mal en los casos en los que ha respondido.

X envuelto en temas judiciales

Este lunes, La plataforma de redes sociales X demandó a una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la incitación al odio y la desinformación, acusándola de propagar falsedades y de animar a los anunciantes a suspender sus inversiones en la plataforma.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron antes de que X, propiedad de Elon Musk, había enviado una carta al Centro para Contrarrestar el Odio Digital y amenazado con demandar a la organización sin ánimo de lucro por daños y perjuicios no especificados.

En respuesta a esa carta, los abogados del CCDH acusaron a X de "intimidar a quienes tienen el valor de abogar contra la incitación al odio y los contenidos nocivos en línea" También afirmaron que carecían de base en los hechos.

La demanda tiene su origen en un informe publicado en julio en el que se exponían las conclusiones de la investigación del CCDH, según las cuales el discurso de odio hacia las comunidades minoritarias había aumentado en la plataforma desde que Musk adquirió la empresa en octubre de 2022.