Xiomara Castro aventaja en elecciones presidenciales de Honduras

El Consejo Nacional Electoral de Honduras informó que con más del 50% de las actas procesadas, la candidata Iris Xiomara Castro del Partido Libre, lidera la votación de las elecciones presidenciales con el 53.44% de los votos.

En segundo lugar está Nasry Juan Asfura Zablah del Partido Libertad y Refundación con el 33% de los votos.

De los más de 5 millones de electores habilitados, El Consejo Nacional Electoral informó que participaron un 68 por ciento de los ciudadanos.

Tercer lugar de las elecciones presidenciales

En tercer lugar se ubica Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo con el 9% de las preferencias electorales.

Del cuarto al doceavo sitio, los candidatos a la presidencia de la república no han alcanzado el uno por ciento.

A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, los comicios, que podrían dar a Honduras su primera mujer presidenta, parecían estar cerca de concluir sin protestas violentas, como sucedió entonces cuando se produjo un vuelco repentino de los resultados, después de que el conteo se detuviera durante horas.

La izquierda en Honduras regresa al poder

La opositora Xiomara Castro se declaró triunfadora de las elecciones presidenciales ante unos resultados preliminares que apuntan a una victoria que devolverá a la izquierda el poder por primera vez desde que su marido, el expresidente Manuel Zelaya, fue derrocado en un golpe de Estado hace 12 años.

Las elecciones de este año se celebraron en un contexto de escándalos de corrupción y descontento social en la nación centroamericana, alimentado por una economía en crisis y una violencia crónica del crimen organizado, que ha empujado a un número récord de hondureños a abandonar su lugar de origen.

Xiomara Castro de 62 años, autoproclamada socialista demócrata en un país en el que muy pocas mujeres ocupan puestos de poder, prometió durante su campaña acabar con la corrupción y también se comprometió a fortalecer la democracia participativa a través de consultas populares.

Postura del sector privado

"El sector privado reitera su compromiso de hacer todo lo necesario para que su gestión sea ejemplo de transformación", escribió Eduardo Facusse, un líder de la principal cámara de comercio del país, en su cuenta de Twitter.

Juan Orlando Hernández actual presidente de Honduras inició su primer período el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, fecha en que inició su segundo período, que concluirá el 27 de enero de 2022.

