Xiomara Castro, presidenta de Honduras, da positivo a Covid-19

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro informó este domingo que dio positivo por Covid-19, pero que tiene síntomas leves, por lo que trabajará aisladamente.

A través de sus redes sociales, la presidenta de Honduras detalló que el 5 de febrero se realizó una prueba de PCR, la cual dio negativo a Covid-19, pero al realizarla de nuevo este 6 de febrero, ésta dio positivo.

Xiomara Castro, también comentó que se realizó unos exámenes, los cuales indicaron que la afectacción es “leve”.

“Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo NO presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional”, destacó la presidenta de Honduras.

El resultado del PCR (#COVID19) de ayer, fue negativo, el de hoy es positivo. Según los exámenes es leve. Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo NO presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) February 6, 2022

Esposo de Xiomara Castro desea pronta recuperación del Covid-19

Tras la noticia del resultado positivo de Xiomara Castro, su esposo y expresidente de Honduras, derrocado el 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, dijo en su cuenta de Twitter que él se recuperó del Covid-19 a los 10 días y pidió por la recuperación de su cónyuge.

El esposo de la presidenta de Honduras, anunció el 11 de enero que dio positivo por covid-19 y que se mantendría aislado, aunque no tenía síntomas de la enfermedad.

“Xiomara Castro es más fuerte. Elevaremos oración y confiemos en los médicos. La agenda no se interrumpe”, indicó el esposo de la presidenta de Honduras.

Hasta el momento, Xiomara Castro no ha informado si ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 o si ya recibió la tercera de refuerzo.

En diez días me repuse @XiomaraCastroZ es más fuerte. Elevaremos oración 🙏🏻 y confiemos en los médicos. La agenda no se interrumpe. https://t.co/caiM0NLwFi — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) February 6, 2022

Xiomara Castro ganó las elecciones generales el pasado 28 de noviembre de 2021, con 1.7 millones de votos, y tomó protesta como presidenta de Honduras el 27 de enero de 2022, convirtiéndose así en la primera mujer que gobernará dicho país centroamericano y la séptima en liderar en América Latina.

La mujer de 62 años, asumió el cargo a fines de enero y devolvió el poder a la izquierda 12 años después de que su esposo fuera derrocado en un golpe de Estado.

