Xóchitl Gálvez celebra amparo sobre derecho de réplica en la mañanera

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, celebró que un juez le haya otorgado un amparo con el que se abre la posibilidad de que ejerza su derecho de réplica en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En sus redes sociales, la senadora panista celebró que un juez federal aceptara su amparo para que pudiera ejercer su derecho de réplica.

Se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica.



Un Juez Federal admitió mi amparo para que el Presidente haga valer mi derecho en su mañanera.



Sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces.



Es tiempo de ser valientes. #NoLeSaquePresidente — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 19, 2023

“No le saque presidente”, fue la frase con la que Xóchitl Gálvez publicó que aceptaron su amparo para acudir a la mañanera.

“Sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces. Es tiempo de ser valientes”, escribió la senadora, reconocida por interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de AMLO por diversos motivos.

Según la senadora, el siguiente paso después de que se admitió su amparo es que se estudie su caso y emplace a la Presidencia de México para que explique su “informe justificado” y el juez resolverá si se violó o no su derecho de réplica.

¿Por qué Xóchitl Gálvez busca acudir a la mañanera de AMLO?

Este amparo lo tramitó Xóchitl Gálvez luego de que AMLO le negó su derecho a responder las acusaciones sobre programas sociales, el pasado 6 de diciembre.

El mandatario dijo que la senadora panista contaba con diversos medios para explicar su opinión sobre lo que él afirmó por acusarla de estar en contra de los programas sociales de su administración.

Xóchitl Gálvez pidió a AMLO acudir a la mañanera para explicar públicamente sus dichos, sin embargo, el mandatario rechazó la petición.

En respuesta, la senadora panista aseguró que interpondría un recurso legal para que se le garantizara su derecho de réplica en la mañanera de AMLO, que se realiza de lunes a viernes, en su mayor parte en Palacio Nacional.