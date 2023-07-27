Xóchitl Gálvez presenta denuncia penal contra AMLO ante la FGR

La aspirante a responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció al Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia expone que el titular del Ejecutivo federal utilizó ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de las empresas en las que participa como High Tech Services S.A de C.V y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S. A de C.V, así como de otras personas morales.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio del 2023, cuando el titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina difundió que le había llegado información que supuestamente probaba que Xóchitl Gálvez Ruiz cometió algún tipo de ilegalidad. El Presidente afirmó que “siendo funcionaria” sus empresas “recibieron contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos”.

Ese mismo día, el mandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que incluía un enlace electrónico, el cual permitía, a cualquier persona, tener acceso a un documento en formato PDF.

Xóchitl denuncia que información difundida por AMLO es estrictamente confidencial.

En el escrito se detallaban datos comerciales, bancarios y fiscales de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes. Además de los domicilios fiscales de dichas empresas, su actividad económica, los nombres de las personas físicas que los representan, una relación de sus ingresos comerciales, sus depósitos en efectivo, sus gastos comerciales, su nómina pagada y su declaración de ingresos.

La senadora aseguró que esta información es de carácter estrictamente confidencial por referirse a información privada, que necesariamente debió de haberse obtenido de bases de datos oficiales pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También, el pasado lunes 17 de julio en la conferencia matutina, el Presidente volvió a insinuar que Gálvez Ruiz habían realizado algún tipo de actividad irregular y nuevamente habló de la información confidencial que había publicado en Twitter. La información también corresponde a las empresas y sus proveedores privados, la cual fue replicada por diversos medios de comunicación y su difusión fue masiva. La legisladora consideró que las conductas del Presidente pueden ser constitutivas de uno o más delitos contemplados en el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.