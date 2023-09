Campañeando: Xóchitl Gálvez dice que con todos los partidos tiene coincidencias

Xóchitl Gálvez, quien fue electa como candidata del Frente Amplio por México, habló sobre las coincidencias que tiene con los partidos que formaron esta alianza: PRI, PAN y PRD.

“Yo me identifico con Acción Nacional en su agenda de evitar el dolor evitable, con el PRD me vincula su justicia social y con el PRI me vincula la defensa de las instituciones”, dijo la panista.

También habló Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, quien aseguró que los perredistas están con Xóchitl Gálvez, a la que ven como ganadora de las elecciones presidenciales de 2024.

Mientras que del otro lado, en Morena, se realizan las encuestas para elegir al que podría ser su candidato del próximo año, pero eso se conocerá el 6 de septiembre.