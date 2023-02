“Decía que era dueño de mi vida,” Xóchitl, víctima de violencia

“Simplemente tengo mucho miedo son imágenes que no se te borran son fuertísimas te ves bañada en sangre y dices ya ya acabó todo para ti,” son las palabras de Xóchitl Alatorre, una sobreviviente de violencia ejercida por su expareja Ismael “N” de 53 años.

Fue el pasado 5 de febrero en su domicilio ubicado en la Colonia Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga. Su expareja Ismael “N” ingresó de la nada a la vivienda e inició la peor pesadilla para ella y su hija de 17 años con discapacidad intelectual.

“Me disparó yo en eso no pensé nada dije virgencita ayúdame cuando veo que se regresa me empieza a navajear yo soy izquierda mi mano la fuerte es la izquierda y por inercia metí mi mano pero en todos lados me dio mi espalda mi mano todo mi cara y yo gritaba y nadie me ayudaba nadie me ayudaba,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Xóchitl Alatorre de 51 años, víctima de intento de feminicidio en Jalisco.

Un impacto de arma que dio en el estómago y que destrozó los intestinos de Xóchitl, además de12 navajazos en todo el cuerpo.

A 16 días, hoy aún tiene las puntadas que le recuerdan aquella noche de terror, marcas que quedarán de por vida, pero que recordarán el no callar ante una agresión.

A un costado de la cama, el pulso de vida, y una imagen de la virgen de Guadalupe a quien le pide fuerzas.

"Él me daba con saña yo decía pero por qué tanto odio simplemente cuando ya no quieres estar con una persona no te tienen por qué forzar no te tienen por qué obligar y él decía que era dueño de mi vida y que en el momento que él quería me la quitaba. Tengo miedo de enfrentar la vida, mi mano fuerte perdí la movilidad de esos dedos no tengo fuerza en la mano no sé me estoy yendo para abajo,” expresó Xóchitl con tristeza.

Xóchitl, aún sigue incapacitada, los gastos han aumentado y sus hijos no logran juntar lo suficiente para los trasladados a la clínica.

“Ayuda en traslados no sé porque ayer me tenían que trasladar a checarme mis heridas y mi hijo tuvo que vender su celular para trasladarme en un taxi de plataforma y para gastos cosas sencillas despensa comida y así, no tiene uno,” finalizó la entrevista Xóchitl Alatorre, víctima de intento de feminicidio por su expareja.

A sus 51 años, Xóchitl busca terminar la preparatoria para darle una mejor calidad de vida a su hija menor, quien presenta una deficiencia intelectual.

Ambas, están a la espera de recibir atención psicológica, y confían en vivir sin miedo y darle vuelta a la página para iniciar una nueva vida.