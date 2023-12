Con la llegada del invierno aumenta la probabilidad de adquirir enfermedades respiratorias, entre ellas el Covid-19, ya que el clima frío obliga a las personas a quedarse en espacios cerrados lo que favorece la transmisión del virus.1

Los grupos más vulnerables son las personas mayores de 50, personas con obesidad, diabetes, VIH y cáncer activo.2

Es importante crear conciencia, informarnos y actuar de manera proactiva para prevenir y saber qué hacer en caso de Covid-19.

Si experimentas síntomas como tos, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza o garganta, congestión nasal, dificultad para respirar y sensación de cansancio, presta atención a los primeros cinco días de síntomas y si notas un aumento en ellos, acude a tu centro de salud más cercano. No es necesario estar afiliado. Ahí serás evaluado por un médico que determinará tu condición y te indicará los pasos a seguir. 3,4

Recuerda que el Covid-19 sigue siendo una amenaza, hasta el mes de agosto se han registrado 3,872 casos activos en 2023, por lo que es importante mantener precauciones.5

Para ese mal un plan.

