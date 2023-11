“Ahora ya eres gringa de ojo azul”: Disfraz de Halloween de Yahritza Martínez desata críticas

Todo parece indicar que el fandom mexicano aún no perdona los dichos de Yahritza Martínez, pues la joven cantante, de 16 años, decidió portar un disfraz muy particular para festejar Halloween y las críticas no se hicieron esperar al desatar todo tipo de comentarios como: “Ahora ya eres gringa de ojo azul”, pues, ¿qué uso?

Este fue el disfraz de Yahritza Martínez que desató críticas

La vocalista de Yahritza y Su Esencia presumió su increíble disfraz a través de redes sociales, al compartir una fotografía en la que portaba un gorro negro; camisa rallada con los colores rojo, azul, verde y un collar.

En el rostro, la intérprete de ‘Frágil’ utilizó maquillaje para simular una herida falsa debajo de uno de sus ojos y otro golpe que estaba a un lado de su labio; sin embargo, lo que más llamó la atención sobre su atuendo fue un pupilente azul en uno de sus ojos, razón por la que muchos dijeron, ya estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños: “Ahora ya eres gringa de ojo azul”.

Otro de los comentarios que más destacó en la publicación de Yahritza Martínez fue “Puro chicken”, en referencia a los dichos de a Jairo Martínez, quien aseguró que aseguró prefiere la comida de Washington, Estados Unidos, antes que la mexicana.

Yahritza Martínez se disfraza de ‘Chucky’ para Halloween y divide opiniones | Vía Instagram

Defienden disfraz de Halloween de Yahritza Martínez

Por supuesto, tampoco faltaron los comentarios en los que se defendía a la joven cantante, argumentando que solo era un disfraz de Halloween y no tenía motivo para recibir críticas: “La cantante más hermosa y preciosa del mundo. Te amamos, Yahritza, sigue arrasando afuera y no hagas caso a las malas opiniones”.

Cabe destacar que el atuendo de la vocalista de Yahritza y Su Esencia se encontraba inspirado en el icónico personaje de terror ‘Chucky’, quien tiene ambos ojos de color azul, aunque en esta ocasión la joven decidió ponerle su toque único.

Hasta el momento, la publicación del disfraz de la cantante acumula poco más de 60 mil reacciones y más de 700 comentarios en los que, sin duda, ha logrado dividir la opinión de todos los internautas.