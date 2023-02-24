¿Qué dijo AMLO sobre el supuesto plagio de la tesis doctoral de Yasmín Esquivel?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó sobre el supuesto plago de tesis doctoral por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, tras la publicación de El País.

Durante la ronda de preguntas y respuestas de la mañanera del 24 de febrero de 2023, la prensa cuestionó al presidente López Obrador sobre la publicación, en la que se sostiene que la tesis doctoral de Yasmín Esquivel en 2009 habría sido plagiada.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ minimizó el presunto plagio de la #tesis con la que obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac en 2009, la ministra de Corte, Yasmín Esquivel pic.twitter.com/x0vRTsaZ9b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 24, 2023

"Pues ya tiene, ya lleva mucho tiempo eso, ya, ahora sí que como dirían ustedes no es nota, ya no es nota, ¿o sí es nota?", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi al final de la conferencia y en camino a la celebración al Día de la Bandera.

¿Qué dijo la minsitra Yasmín Esquivel sobre el supuesto plagio de su tesis doctoral?

Tras la publicación de El País, en el que se entrevistó a varios de los autores que presuntamente habría plagiado Yasmín Esquivel para presentar su tesis doctoral, el representante legal respondió al periódico.

Alejandro Romano envío una réplica a El País en el que asegura que las omisiones en las citas de los autores usados en la tesis doctoral de Yasmín Esquivel Mossa son descuidos, "pero jamás una forma de plagio".

🔴 El representante legal de la ministra Yasmín Esquivel, Alejandro Romano, envía una réplica a la exclusiva de EL PAÍS. Asegura que “las omisiones en las citas de autores son descuidos, pero jamás una forma de plagio”



🖋 @BeaGTorres | @amormundi_ https://t.co/8SIesjtzEp — EL PAÍS México (@elpaismexico) February 24, 2023

Ministra Yasmín Esquivel también habría plagiado tesis de doctorado

Ayer, un tribunal federal dio la razón a la ministra Yasmín Esquivel para que las autoridades de la UNAM congelen cualquier resolutivo del supuesto de plagio de tesis de licenciatura.

A pesar de esta decisión, la casa de estudios sí podrá pronunciarse sobre le caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa siempre y cuando sean de caracter de "interés público", sin usar calificativos.

