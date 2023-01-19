Solicitan a diputados juicio político contra ministra Yasmín Esquivel

La Cámara de Diputados recibió una demanda de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por el plagio de su tesis de licenciatura de la FES Aragón.

El recurso fue presentado y ratificado este miércoles por el ciudadano Abraham Moisés Cano Díaz ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

En su cuenta de Twitter, Abraham Moisés Cano, abogado y académico, informó de la presentación y ratificación de la demanda en contra de la ministra Yasmín Esquivel para que se le hiciera un juicio político.

La demanda de Juicio político se turnará a la Subcomisión de Examen Previo, que será la encargada de analizar y determinar si es hay elementos para iniciar el proceso en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia.

La demanda se da luego de que La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón resolvió que la ministra de la Suprema Corte, Yazmín Esquivel, plagió la tesis de licenciatura con la que se tituló, en 1987, de la carrera de Derecho en esa institución y después de la UNAM turno el caso a la SEP y esta se lo regreso a la máxima casa de estudios.

Senador solicita juicio político a Yasmín Esquivel

A la denuncia del ciudadano, se suma la del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien pidió que la ministra Yasmín Esquivel sea sometida a juicio político por el plagio de su tesis.

El senador acudió a la Cámara de Diputados para formalizar su solicitud de juicio político, como lo indica la ley.

En su solicitud, Germán Martínez pide que Yasmín Esquivel sea removida de su cargo como ministra o que los legisladores sean quienes la remuevan.