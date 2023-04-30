Youtuber de Egipto es condenada a 3 años de prisión por “promover la indecencia”

El caso de la youtuber egipcia, Nabauiya Anush, despertó la opinión de la sociedad luego de que un tribunal de Egipto la sentenció este domingo 30 de abril por realizar tareas domésticas bajo la finalidad de despertar los instintos sexuales y promover la inmoralidad en algunos de sus contenidos que comparte a través de sus canales de YouTube.

De acuerdo a los informes que proporcionó el Tribunal de El Cairo, la youtuber tendrá una sentencia de tres años junto a un pago de 100 mil libras egipcias, mismas que equivalen a 60 mil pesos mexicanos; durante su condena estará bajo la modalidad de supervisión policial el tiempo que la Corte lo crea conveniente.

¿Qué dijo la Corte sobre el caso de la youtuber de Egipto, Nabauiya Anush?

En la sentencia que recibió la youtuber egipcia, Nabauiya Anush, la Corte argumentó que en los vídeos la joven hace uso de sus atributos físicos para aumentar el tráfico de su canal y de esta manera generar ganancias económicas, algo que es castigado por la Ley, los valores, y las tradiciones de la sociedad de Egipto.

“Nabauiya Anush es sentenciada por promocionar la inmoralidad, el libertinaje y la indecencia pública”, dijo un miembro del jurado mientras la acusada escuchaba la sentencia.

El delito por el que se le acusa se encuentra vigente en Egipto desde la década de los treinta y tomó fuerza por miembros de grupos islamistas que pertenecían al gobierno y el parlamento de la nación; sin embargo, las leyes del país son estrictas, ya que en los últimos años 111 personas, entre youtubers y civiles han sido detenidos y encarcelados por los Servicios de Seguridad Nacional desde 2017 al criticar al presidente.

¿Quién es la youtuber egipcia condenada a 3 años de prisión?

Anush, la youtuber egipcia condenada a tres años de prisión, se ha caracterizado por tener distintos canales de YouTube, en sus contenidos se le observa cambiando sábanas, limpiando habitaciones en pijama, e incluso lavando platos; sin embargo, al dejar en descubiertas sus piernas o brazos las autoridades consideran que buscar despertar otro tipo de emociones en las personas.

No es la primera vez que arrestan a una creadora de contenido, ya que distintas ONG se han pronunciado respecto a una campaña en contra de las mujeres, específicamente, en las que tienen un estrato social más bajo o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

De momento, distintas influencers egipcias se encuentran en prisión por cargos parecidos, por esta situación las mujeres han convocado a que se les respeten sus Derechos Humanos y por ende, organizaciones internacionales se pronuncien ante la falta de libertad de expresión que existe en Egipto.