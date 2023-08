Odontólogos se quedan sin título por fraude en escuela de Yucatán

Como un sueño frustrado califican su futuro: Un grupo de odontólogos estudiaba su especialidad en una institución educativa en Yucatán, se enteró que la escuela no emite ni entrega títulos al concluir sus estudios, por lo que presentaron una denuncia por fraude.

Así lo afirman, los estudiantes afectados, luego de que fueran víctimas defraudepor parte de una institución educativa, tal y como lo marca la causa penal 175/2023 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán.

Se trata de 7 cirujanos dentales que cursaban la especialización en ortodoncia pero a unos meses de concluir, descubrieron que la Universidad no les entregaría un documento oficial.

Karla Burgos, una de las estudiantes afectadas refirió: “Estábamos estudiando la especialidad de ortodoncia y casi al finalizar el tercer semestre de cuatro, nos enteramos de que no tenía RVOE, esto es que no tenía validez oficial y, por tanto, no nos iba a llegar el título. Me mencionaron vas a terminar con tu título y tu cédula, sí entregamos eso. Pues luego nos enteramos que no”.

¿Qué pasa si odontólogos no reciben documento?

Sobre este fraude, especialistas en Derecho reconocen que sin este documento cualquier estudio universitario es considerado como inválido y además si las instituciones omiten la información a los estudiantes, puede llevarse a las instancias legales.

Claudia Chan, licenciada en Derecho refiere que “para que algo, un acto sea considerado como fraude, tiene que haber un engaño, en este caso les ofrecieron el registro de validez oficial... No es obligatorio contar con ello, pero si es obligatorio que en cuanto a su publicidad mencionen que no tienen registro de validez oficial”.

Esa fue la razón por la que estos jóvenes decidieron interponer una denuncia ante las autoridades de la Fiscalía del estado.

Astrid Casanova, estudiante afectada recordó lo que significa para ella estar en esta situación:

“Soy foránea, entonces mi afectación principal es que tengo que dejar mi municipio, tengo que tener gastos de gasolina, de hospedaje y todavía pagar a mis pacientes y también de las colegiaturas que no eran nada baratas”, explicó.

Cecilia Estrella, otra estudiante afectada refirió: “Nos ha afectado en tiempo, más que nada dedicarle tiempo a la escuela porque también trabajamos... Queremos el reparo de daños porque nos inscribimos a otra escuela, le estamos dedicando más tiempo”.

Por su parte el Tribunal Superior de Justicia señaló que se tiene programado una audiencia el próximo 29 de agosto.

Por eso los abogados recomiendan que las personas que busquen ingresar a alguna institución deben cerciorarse que las escuelas cuenten con los reconocimientos de validez oficial de estudios por parte de las autoridades educativas para no ser víctimas de malas prácticas.