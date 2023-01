Con homenaje despiden a policía asesinada en Zacatecas

Se llevó a cabo un homenaje a Damaris Vianey Villaneda Robles, policía tercero de Zacatecas, quien fue asesinada al salir de su domicilio, durante la mañana del miércoles 25 de enero en la Colonia Hípico del municipio de Guadalupe.

Durante el acto, autoridades reconocieron la ola de violencia contra los elementos, e incluso sus familias les piden que se retiren de sus trabajos.

“Todos los días no hay una familia, que no nos pida, que dejemos a un lado este trabajo, porque no hay condiciones, porque no hay apoyo, porque hay mucho riesgo,” dijo Gustavo Serrano, Secretario de Seguridad Capitalina.

Acto seguido se llevó a cabo un último pase de lista en el que se nombraron los miembros caídos en los últimos meses.

“Policía, Carlos Alberto Villaneda López, ¡presente! policía Damaris Vianey Villaneda Robles ¡presente!, policía Damaris Vianey Villaneda Robles ¡presente!,” fue el pase de lista que se escuchó durante el acto solemne.

Con un minuto de aplausos y con sirenas encendidas, se despidieron del cuerpo de la oficial Damaris Vianey Villaneda.

Cabe mencionar que a través de autoridades de seguridad, se confirmó que en esta semana fueron asesinados a tres policías, en los municipios de Fresnillo, Calera y Guadalupe.