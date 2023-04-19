Zelenski y McCarthy debaten las sanciones a Rusia por conflicto en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que él y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, trataron en una llamada telefónica la necesidad de armas de Ucrania, así como el aumento de la presión de las sanciones a Rusia.

En Twitter, Zelenski dijo que agradecía al republicano McCarthy el apoyo bipartidista en el Congreso a Ucrania, y nuevamente señaló las necesidades de defensa de Ucrania. "Esbozamos la situación en el frente y las necesidades urgentes de defensa de Ucrania en vehículos blindados, artillería, defensa antiaérea y aviación", decía el tuit de Zelenskiy.

También hablaron de aumentar la presión de las sanciones a Rusia, incluidas las relativas al petróleo y el gas.

Had a call with @SpeakerMcCarthy. Thanked for bipartisan support of 🇺🇦 by Congress. Outlined the situation at the front & 🇺🇦’s urgent defense needs in armored vehicles, artillery, air defense & aircraft. Discussed enhancing sanctions pressure on RF, inter alia in oil & gas sector — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2023

Apoyo a Ucrania

Con el firme apoyo tanto de los demócratas del presidente Joe Biden como de los compañeros republicanos de McCarthy, el Congreso ha aprobado miles de millones de dólares de ayuda humanitaria, económica y de defensa para Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, incluido un paquete de ayuda de 45,000 millones de dólares aprobado en diciembre.

Sin embargo, algunos republicanos de la derecha dura han cuestionado la ayuda en el conflicto en Ucrania, diciendo que los tipos de interés de la Federación deberían gastarse en necesidades nacionales o dedicarse a la competencia con la potencia emergente China.

La postura de McCarthy ha sido de apoyo a Ucrania, pero que los republicanos de la Cámara de Representantes, que tomaron el control de la cámara en enero, no proporcionarán "un cheque en blanco" para la ayuda estadounidense a Kiev.

¿Qué países han enviado apoyo a Ucrania?

Estados Unidos es la nación que mayor apoyo financiero, militar y humanitario ha brindadop a Ucrania con 71 mil millones de euros.

Por su parte, el apoyo de las instituciones de la Unión Europea es el segundo mayor apoyo que recibe Ucrania, con 35 mil millones de euros. La Unión Europea y Estados Unidos también han otorgado cientos de sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania.

Reino Unido, Alemania, Japón, Países Bajos y Canadá son las naciones que también han enviado el mayor apoyo financiero a Ucrania.