Putin confirma asistencia a cumbre del G20; Zelensky recibe invitación

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó una invitación para acudir a la cumbre del G20 que se realizará en Indonesia, el próximo mes de noviembre; al encuentro también se prevé la asistencia del líder ucraniano Volodimir Zelensky.

Joko Widodo, presidente de Indonesia, dio a conocer que como parte de los preparativos para la cumbre en los últimos meses se comunicó con líderes de varios países, entre ellos los de Rusia y Ucrania.

El actual titular de mandato para la presidencia del G20 confirmó que el pasado 27 de abril se comunicó con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien le dio “actualizaciones” sobre la situación del país europeo, tras la operación militar rusa que inició en febrero.

Widodo señaló que Indonesia está en disposición de brindar asistencia humanitaria a Ucrania, además se mostró esperanzado de que el conflicto “pueda detenerse de inmediato y se pueda proponer una solución pacífica a través de negociaciones”.

“Putin dijo que asistiría”, revela presidente del G20

Asimismo, Widodo dio a conocer que en una conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin, enfatizó en la importancia de poner fin al conflicto de inmediato y aseguró que Indonesia está lista para contribuir al esfuerzo de paz.

“En esta oportunidad, el presidente Putin agradeció la invitación a la cumbre del G20 y dijo que asistiría”, precisó Joko Widodo en un comunicado del Gabinete de Indonesia.

El líder indonesio afirmó que su propósito es unir al G20, para que se pueda alcanzar la paz y la estabilidad, dos factores claves en la recuperación y el desarrollo de la economía mundial.

Indonesia ingin menyatukan G20, jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. — Joko Widodo (@jokowi) April 29, 2022

Los preparativos para la cumbre del G20 incluyeron llamadas con el canciller alemán Olaf Scholz, el pasado 7 de marzo; con Fumio Kishida, primer ministro de Japón; Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Joko Widodo se comunicó, el 12 de abril, con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien se reunió este jueves con el presidente Zelensky para visitar algunas zonas golpeadas por ejército ruso.

