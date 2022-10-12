¿Es legal que Zelensky envíe un mensaje a la Cámara de Diputados?

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que mantuvo el martes una reunión virtual con Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema de Ucrania, con quien habló del deseo del presidente Volodímir Zelensky de enviar un mensaje en la Cámara de Diputados.

Ayer, el diputado del PAN, Santiago Creel, dijo que se comprometió a que mantendría el diálogo permanente con su homólogo Ucrania por el conflicto que se mantiene con Rusia.

🇺🇦De igual manera, me comprometí a transmitir a los grupos parlamentarios el deseo del Presidente de Ucrania, @ZelenskyyUa, de dirigir un mensaje al pleno de la Cámara. — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) October 11, 2022

"Como Presidente de la Cámara de Diputados seguiré ejerciendo mis funciones de diplomacia parlamentaria. No podemos, ni debemos permanecer ajenos al acontecer internacional, y menos cuando se trate de violaciones a Derechos Humanos", indicó.

Actualmente no existe algún impedimento para que Zelensky se pronuncie ante la Cámara de Diputados, lo que necesita es que todas las fuerzas políticas que lo integran lleguen a un acuerdo.

Esto porque la Cámara de Diputados tiene relación con los congresos y gobiernos de otros países.

AMLO responde a solicitud de Zelensky sobre mensajes a diputados

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció acerca de esta petición que hizo su homólogo de Ucrania a través del diputado Santiago Creel, para poder emitir un mensaje en el Legislativo.

Durante la mañanera, dijo que no tiene problema en que Volodimir Zelensky envíe un mensaje a la Cámara de Diputados de México, como lo ha hecho en congresos de Europa, como España; Estados Unidos y Chile, en el continente americano.

"Yo no tengo ningún inconveniente que pueda hablar el presidente de Ucrania, de China, de Rusia", indicó el Presidente en su conferencia de hoy.