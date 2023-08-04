Continúa la emergencia en China por rescate de personas atrapadas

Este viernes, la emergencia continua en la ciudad de Zhuozhou, provincia de Hebei, al norte de China, en busca y rescate de personas atrapadas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales.

Zhuozhou la zona más afectada por las inundaciones

Zhuozhou, una ciudad vecina a Beijing, alberga una población permanente de 600,000 personas, se ha convertido en la zona más afectada por las inundaciones en Hebei después de que fuertes aguaceros empaparon la ciudad durante varios días, con una precipitación promedio de 355.1 mm desde las 08:00 horas del 29 de julio hasta las 11:00 horas del 1 de agosto.

Continúan esfuerzos de rescate

Las fuertes lluvias han disminuido, pero los esfuerzos de rescate continúan en Zhuozhou con el apoyo de las fuerzas armadas, los bomberos y los voluntarios para rescatar a residentes atrapados en las áreas inundadas.

Zhuozhou ha movilizado 28 equipos de rescate de emergencia con un total de 8,755 miembros para cooperar con las tropas estacionadas en la ciudad y los equipos de rescate profesionales.

Además, varios equipos de rescate de las áreas vecinas se han unido a los esfuerzos de rescate para desalojar a los residentes atrapados.

Equipo de Rescate de Emergencia Zebra

Uno de ellos es el Equipo de Rescate de Emergencia Zebra de la ciudad de Jiaozuo, en la provincia central china de Henan. El equipo tiene la tarea de buscar a los residentes atrapados en las aldeas gravemente afectadas.

Zhou dijo que los equipos de rescate enfrentaron tiempos de viaje más largos para llegar a las aldeas desde los campamentos base. Los retrasos se debieron a averías en los equipos y fuertes corrientes de agua.

Apoyo médico a damnificados

También el jueves, el Hospital del Cuerpo Provincial de Hebei de las Fuerzas de Policía Armada Popular China envió 22 médicos a las áreas afectadas.

Se dividieron en ocho equipos para brindar tratamiento de emergencia a las personas con lesiones, distribuir medicamentos y promover el conocimiento del tratamiento médico posterior al desastre.

Inundaciones han retrocedido este viernes

Con los esfuerzos de bombeo y drenaje avanzando a toda marcha, las inundaciones han retrocedido el viernes en varias carreteras principales y centros de transporte en Zhuozhou.

Imágenes de drones de la emisora estatal CCTV mostraron vastas áreas de tierra cubiertas por inundaciones marrones en la región de cultivo de maíz de Jilin, mientras que las autoridades establecieron campamentos para las 12,550 personas desalojadas de la ciudad de Shulan, donde hasta 484.7 mm (19 pulgadas) de la lluvia ha caído en los últimos tres días, informaron los medios estatales.

Pronostican más lluvias en China

La Oficina Meteorológica Central espera más tormentas, e incluso granizo, en partes de las regiones de Heilongjiang, Jilin y Liaoning en el noreste de China del viernes al sábado (5 de agosto).

Más de 1.2 millones de personas han sido evacuadas de las zonas inundadas en la provincia de Hebei, en el norte de China, donde las aguas han empezado a retroceder tras el cese de las lluvias torrenciales que asolaron la región en los últimos días.

El tifón Doksuri, que recorrió China de sur a norte, dejó hasta ahora al menos 22 muertos y cientos de miles de desalojados, además de provocar lluvias en Pekín de un volumen no visto desde hace 140 años.