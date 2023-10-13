ZMG DE NOCHE: Confunden a menor, lo desnudan y golpean brutalmente en Guadalajara

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 11 de octubre y la madrugada del jueves 12 de octubre, en aquella región del país.

Confunden a menor, lo desnudan y lo golpean en Guadalajara

Los gritos de auxilio de un joven de 16 años de edad, inquietó a los vecinos de la calle Antonino Castro a su cruce con Ingeniero Mariano Díaz en la colonia Miravalle de Guadalajara; habría sido atacado a golpes.

El menor de edad se encontraba desnudo, paramédicos de la Cruz Verde de Tlaquepaque, acudieron a su auxilio, presentaba múltiples contusiones en todo el cuerpo.

De acuerdo con la vocera de la policía de Guadalajara, el joven de 16 años “estaba policontundido refiere que varios sujetos lo agreden parece lo estaban confundiendo con otra persona y lo dejan aquí en el lugar”.

De los agresores no se tienen datos, así también se desconoce el móvil que habría tenido la agresión.

El menor fue llevado a un puesto de socorro y su condición se reportó como regular, las indagatorias quedaron en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco.

🔴#SEGURIDAD Un joven de 16 años fue agredido a golpes por varios sujetos en la calle Antonio Castro en la Col. Miravalle de Guadalajara, el lesionado fue atendido por personal médico y trasladado a una clínica de urgencias. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/camHPedzqd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 13, 2023

Disparos causan pánico en Tlajomulco

Una vez más, los disparos generaron pánico en la colonia Quintas del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue sobre la confluencia de las calles Quinta Puerto Montt y Quinta Temuco, donde el conductor de un auto fue agredido a balazos de manera directa.

Al lugar acudieron policías y también paramédicos municipales, intentaron auxiliar al hombre de aproximadamente 45 años, pero ya era tarde, los proyectiles de plomo le arrebatar la vida.

En la inspección por parte de los paramédicos indican que la víctima presenta al menos cuatro impactos de arma de fuego, tres en cráneo y uno más en tórax.

La escena del crimen fue asegurada para resguardar los indicios, en torno a los causantes se sabe de dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo, mismos que se emparejaron a la ventanilla del conductor y abrieron fuego sin piedad.

Mujer traslada a herido de bala

Una mujer que conducía un automóvil llegó a pedir auxilio a las instalaciones de la Cruz Roja Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Advertía que en los asientos traseros se encontraba un hombre herido de bala.

Paramédicos y galenos del puesto de socorro auxiliaron al hombre de 22 años de edad, el cual presentaba un impacto de bala a la altura del pecho su condición era grave.

La mujer se retiró del lugar y no aportó datos sobre en qué lugar del municipio de San Pedro Tlaquepaque habría ocurrido el ataque.

En tanto que la víctima solo pudo referir que caminaba cuando escucho detonaciones y posteriormente se sintió herido de bala.

Se impacta contra muro de acero

Unidades de emergencia se concentraron sobre la autopista Zapotlanejo a la altura de la calle Constitución en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá, un auto que era conducido acceso de velocidad se impactó contra una barrera de contención de puro acero.

Las unidades de emergencia tuvieron que solicitar el apoyo de equipo hidráulico para poder extraer a la víctima la cual estaba prensada al interior de la unidad.

Bomberos y paramédicos tuvieron que utilizar las llamadas quijadas de la vida para poder liberar a la víctima la cual se reporta en estado regular de salud.

El auto fue retirado por familiares del ahora lesionado y en tanto conductor fue llevado a las instalaciones de la Cruz Verde Pajaritos.

🔴#SEGURIDAD Un aparatoso choque se registró sobre la autopista a Zapotlanejo y la calle Constitución en la Col. Santa Cruz de las Huertas en Tonalá, el conductor resultó lesionado y fue trasladado en estado regular a la clínica de urgencias. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/rWxX91C8Eu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 13, 2023

Hallan a hombre en charco de sangre

Una vez más los disparos de arma de fuego acabaron con la tranquilidad de los vecinos de la colonia Loma Linda en el municipio de Guadalajara. Se advertía de una persona tirada en la vía pública en medio de un charco de sangre.

Policías de Guadalajara localizaron al sujeto el cual estaba inconsciente, a la llegada de paramédicos de Cruz Verde indicaron que ya no contaba con vida le detectaron al menos dos impactos de bala en el pecho.

Los oficiales localizaron cuatro indicios en la escena del crimen, se trataba de casquillos percutidos de arma corta de grueso calibre.

Al lugar de los hechos acudieron peritos forense y elementos de investigación de la Fiscalía Estatal, los cuales investigan el móvil del crimen, el cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano donde se espera sea identificado.

¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.