ZMG DE NOCHE: Le juró ser el amor de su vida y quema a su novia con químico

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 17 de octubre y la madrugada del miércoles 18 de octubre, en aquella región del país.

Sangriento robo termina con un muerto y un herido

Múltiples disparos alertaron a las autoridades de la policía municipal de Zapopan, y es que en la confluencia de las calzadas Palmas y Cipreses, en la colonia Ciudad Granja, un hombre había sido agredido a balazos.

Los socorristas de Cruz Verde llegaron al lugar para asistir al hombre lesionado de 42 años, se sabe que salía de una tortillería de su propiedad cuando fue atacado a balazos de manera directa.

Paramédicos de Cruz Verde Águilas contabilizan al menos cuatro impactos en la víctima uno de ellos fue letal en la cabeza.

En el lugar quedaron dispersos casquillos percutidos de arma corta, la zona fue acordonada por las autoridades, de los causantes se conoce escaparon a bordo de un vehículo de modelo atrasado.

Autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco ya trabajan para esclarecer el móvil del crimen, por su parte el perito forense llevó a cabo el traslado del ahora fallecido al anfiteatro metropolitano.

Disparan a sangre fría tras asalto

A las instalaciones de la Cruz Verde Las Pintas en el municipio de El Salto, arribaron dos hombres heridos por arma de fuego, los cuales resultaron heridos en un violento asalto ocurrido en la calle 6 de enero en la colonia pacífico.

El móvil del ataque fue el robo de una camioneta los hampones logran apoderarse de ella, pero también le arrebataron la vida a un hombre y dejaron lesionado a otro sujeto.

El ahora fallecido de 36 años presentaba un impacto de bala en el pecho, la segunda víctima un joven de aproximadamente 25 años el cual fue catalogado en estado regular de salud, pues presentado un impacto de bala en la oreja.

Familiares del ahora fallecido indicaron que varios sujetos ingresaron al domicilio con la finalidad de apoderarse de la camioneta, no conformes con haber obtenido su botín dispararon a sangre fría en contra de sus víctimas.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estatales, de momento se desconocen características de los desalmados asaltantes, la camioneta robada no pudo ser localizada.

Quema a su novia con químico

Una mujer pidió auxilio a los números de emergencia del 911, advertía haber sido agredida por su pareja sentimental quien la había quemado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 12 de diciembre Ignacio Mejía, en la colonia el refugio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

A la llegada de las autoridades lograron detener a un hombre de aproximadamente 45 años, era el responsable de la taque a la mujer a la que alguna vez le juro sería el amor de su vida.

Paramédicos de Cruz Verde atendieron a la mujer la cual presentaba quemaduras de segundo grado en brazo y pierna derecha.

La sustancia con la que fue atacada no fue determinada por las autoridades.

Cabe señalar que la mujer lesionada indicó que desde el pasado domingo era víctima de maltrato por parte de su pareja.

Joven llega a su casa con herida de bala

Un joven logró llegar hasta el exterior de su domicilio ubicado en la conferencia de las calles real de los reyes y real colima, en la colonia El Real de San Pedro Tlaquepaque, presentaba una lesión por arma de fuego.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Verde y policías municipales, víctima de 22 años estaba inconsciente había caído en paro, situación por la que los socorristas llevaron a cabo maniobras de reanimación.

La víctima presentaba un impacto de bala en tórax prácticamente los paramédicos luchan contra la muerte para poder salvar su vida.

Después de 40 minutos, la batalla contra la muerte se había perdido.

Familiares del ahora fallecido indicaron que el móvil del crimen podría estar relacionado con el robo de un vehículo de modelo reciente, el cual no fue localizado, elementos de investigación de la Fiscalía estatal llevan a cabo la indagatoria de los hechos, a escena del crimen no se localizaron casquillos percutidos y tampoco hay pistas de posibles causantes.

¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.