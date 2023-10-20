ZMG DE NOCHE: Irrumpen en casa y disparan contra familia, muere un niño

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 19 de octubre y la madrugada del viernes 20 de octubre, en aquella región del país.

Dan de machetazos a un hombre en Guadalajara

Los gritos de auxilio de un hombre alertaron a los vecinos de las calles Teodomiro Manzano y Aldama en la colonia Balcones del Cuatro en Guadalajara, Jalisco; el sujeto había sido atacado brutalmente por varias personas.

Policías de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar, el hombre presentaba lesiones de arma blanca.

Carlos Sánchez, paramédico de la Cruz Verde de Guadalajara, refirió que tuvo el reporte de una persona herida por arma blanca en cráneo a llegar nos encontramos a un masculino de unos 30 de 35 años el cual trae dos heridas una cráneo y otra en mano izquierda, al parecer una fractura en extremidad superior".

Los paramédicos atendieron a la víctima, que refirió haber sido atacado por un grupo de sujetos que portaban armas blancas, al parecer machetes.

La víctima tuvo que ser trasladada a un puesto de socorros de la Cruz Verde en condición regular de salud, de los agresores se desconocen datos al igual del motivo por el cual ocurrió el ataque.

Atacan casa y disparan contra familia; un niño murió

Una agresión a balazos fue consumada al interior de un domicilio de la calle Eta, en la colonia Mesa Colorada, al norte del municipio de Zapopan.

Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, resultó con múltiples lesiones de proyectil de arma de fuego, su hijo de 13 años y su esposa, también resultaron heridos de bala.

Versiones policiacas indican que varios sujetos irrumpieron en la finca y abrieron fuego contra el padre de familia, la mujer y su hijo de trece años pagaron las consecuencias

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a un menor dentro del domicilio de 13 años de edad el cual ya había fallecido por impacto en cráneo.

El matrimonio fue trasladado a un puesto de socorro, a decir de paramédicos el hombre presentaba dos impactos de bala en cráneo y otros más en su cuerpo su condición es crítica.

Por su parte la esposa recibió un impacto en pierna otro más en clavícula izquierda, y un rozón en el cuello, se reportó estable de salud.

La zona fue acordonada por policías municipales en tanto que elementos de la Fiscalía estatal y peritos forenses llevaron a cabo el levantamiento de indicios, eran casquillos de arma corta de grueso calibre, el cadáver del menor fue trasladado al anfiteatro metropolitano.

¿Dónde está la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.