ZMG DE NOCHE: Roban 5 millones de pesos en oro y abandonan el botín

Estos fueron algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 11 de octubre y la madrugada del jueves 12 de octubre.

Asaltan y hieren a mujer con filoso cuchillo

Una mujer llegó a un domicilio pidiendo auxilio, solicitaba de urgencia la presencia de paramédicos tras haber sido agredida con una arma blanca. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ciprés y cisne, en la colonia Morelos de Guadalajara.

Edgar Calvillo paramédico de la Cruz Verde de Guadalajara relató que recibieron el reporte de una persona herida por arma de fuego, se trata de una femenina herida por arma blanca, ella presenta una lesión en tórax posterior a la altura de la novena y decima costilla a descartar que le hayan perforado el pulmón.

El móvil de la agresión a decir de la víctima fue por un violento asalto le despojaron de sus pertenencias.

“Refiere ella que los cruces de 8 de Julio y Washington, es asaltada y llega al domicilio de Sidney Ciprés a la casa de una amiga donde pide la ambulancia", indicó el paramédico.

La mujer tuvo que ser hospitalizada para valorar si el filoso cuchillo con el que fue atacada habría causado daños graves a su pulmón, en tanto que autoridades de la policía tapatía fungieron como primeros respondientes, hasta el momento no hay pistas de los agresores.

Roban oro y abandonan el botín

Un grupo de sujetos armados irrumpió en un taller de joyería ubicado en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara, sujetos se apoderaron de varias cubetas que contenían pedacería de oro y plata.

José Puente, policía de Guadalajara indicó: "Nos bajan el reporte por medio del 911 en la colonia San Juan Bosco se solicita el asalto a un taller de joyería y se dan a la huida en una unidad en color amarillo".

A través del monitoreo por las cámaras del C5, se pudo detectar la camioneta en que habrían escapado los delincuentes, por lo que se logró interceptar la unidad en el cruce de las calles Álvaro obregón y Naranjos en el Barrio de la Ex Penal.

"Arriba el propietario al punto y reconoce los sustraído está valorándolo maneja un monto bastante alto, la persona o el propietario de ahí solamente presenta golpes leves", refirió el policía.

De los hampones no se obtuvieron datos para poder dar con su paradero, el botín millonario valuado en los cinco millones de pesos fue asegurado y puesto a disposición de una autoridad ministerial, el cual lleva a cabo la investigación del hecho.

Muere intoxicado por misteriosa sustancia

El reporte de una mujer al 911 emergencias, generó la activación de policías de Guadalajara y también de paramédicos, al haber encontrado a sus familiares inconscientes tirados en la vía pública, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Francisco Mejía y Manuel García, en la colonia Jardines de la Barranca.

Una vocera de la policía de Guadalajara indicó: "acudimos a atender el reporte de varias personas inconscientes sobre la rúa a la llegada de los compañeros se localiza paramédicos en los cruces realizando el traslado de dos masculinos uno de 15 años y otro de 22 y se encuentra tendido sobre la rúa a una persona de 50 años ya sin signos vitales".

De momento se desconoce el tipo de químico o sustancia con el que se intoxicaron las personas, se sabe que estos tres hombres momentos antes ingiriendo bebidas embriagantes.

"Aparentemente por intoxicación pero este momento no es posible asegurar con qué agente o qué situación, se encuentra presente la viuda del hoy occiso dice que se encontraba en una reunión familiar y el momento de trasladarse al lugar los masculinos deciden quedarse a las afueras de este domicilio", relató la policía.

Se espera el dictamen de la autopsia de ley para poder establecer el químico o sustancia que habría ocasionado el deceso del sujeto, las otras dos víctimas se reportan en estado crítico de salud.

Trascendió que en la finca donde fueron localizados los tres hombres se encontraron sustancias aparentemente para la elaboración de drogas sintéticas.

Mujer es arrollada por ferrocarril

Una mujer inconsciente tirada a un costado de la vía ferroviaria del cruce de las calles Zaragoza y maría en la colonia El Tapatío, de San Pedro Tlaquepaque, generó el despliegue de paramédicos y policías para investigar el hecho.

A la llegada de las autoridades localizaron a una mujer de 50 años aproximadamente, presentaba amputación de un brazo y una pierna, así como escoriaciones aparentemente ocasionadas tras ser arrollada por el ferrocarril, desafortunadamente la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades en espera del arribo de personal forense, los cuales tras recabar algunos indicios trasladaron el cadáver de la mujer al anfiteatro metropolitano, donde se espera sea identificada, y es qué los vecinos de la zona no la reconocieron, podría ser alguien que viajaba de trampa, en búsqueda del llamado sueño americano.

