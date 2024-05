La canción de Belinda que tendrían una clara y contundente dedicatoria a Christian Nodal

La polémica separación entre Christian Nodal y Cazzu sigue causando una gran cantidad de polémicas y rumores en las redes sociales. Ahora ha nacido un nuevo rumor luego de la presentación de Belinda en la final femenil del futbol mexicano.

La presentación de la cantante estaba contemplada para el medio tiempo, pero por las inclemencias del clima se tuvo que adelantar un poco, por lo que Belinda saltó al terreno de juego minutos antes.

¿Qué canción le habría dedicado Belinda a Nodal?

Belinda sorprendió a sus fans ya que salió con un atuendo grupero, lo que llamó la atención de los asistentes y sus fans en las redes sociales. Desde ese momento la polémica comenzaba a sonar.

Sin embargo, el momento cumbre de su presentación, llegó cuando Belinda cantó el tema ‘300 noches’, la cual tiene una letra algo controversial, por lo que sus fans en las redes sociales han asegurado que podría ser una dedicación para Christian Nodal.

Todo esto porque la canción habla en su letra de una relación sentimental, pero no ha logrado seguir de la mejor forma su camino, pues le hace falta estar con la mujer que fue su pareja.

Esperé tanto por ti

Que cuando cuenta yo me di

Ya me habías dejado atrás

¿Ahora qué hago pa’ olvidar-

Te-eh?

Eh-eh-eh-eh-eh

Uh-uh

Y esperé tanto por ti

Que cuando cuenta yo me di

Ya me habías dejado atrás

¿Y ahora qué hago pa’ olvidar?

Trescientas noches han pasado

Y sigo pisando el pasado

No puedes seguir siendo el rey

Sin esta reina a tu lado

Baby, míranos

Ahora somos dos extraños

Y se siente tan extraño

Que después que me jodiste todavía te extraño

Baby, míranos

Ya di todo y no se nos dio

No fue por mí que no funcionó

Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Ea

Así suenan los tumbados, chiquilla

Beli, Beli

Beli, bélica

¿Cómo se supone que voy a encontrar

Eso que tenía en otra persona?

La misma forma de besar

Esa conexión tan cabrona

Aún recuerdo cómo lo hacíamos

Y amanecíamos siempre abrazados

Y estar contigo era como si Santa Claus

Me trajera veintitrés mil regalos

Trescientas noches han pasado

Y sigo pisando el pasado

No puedo seguir siendo el rey

Sin esta reina a mi lado

Baby, míranos

Ahora somos dos extraños

Y se siente tan extraño

Que después que me jodiste todavía te extraño

Baby, míranos

Lo di todo y no se nos dio

No fue por mí que no funcionó

Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh