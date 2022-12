5 famosos que estuvieron al borde de la muerte y un milagro los salvó.

A lo largo del 2022 hemos visto a grandes artistas partir de este mundo por diferentes cuestiones, por ejemplo, Diego Verdaguer, Fernando del Solar, Susana Dosamantes, Pablo Milanés, Manuel Ojeda, Marciano Cantero entre muchos otros; sin embargo, ha habido otros tantos que estuvieron al borde de la muerte, pero afortunadamente la libraron y siguen dándole batalla a la vida.

Hablamos EN EXCLUSIVA con Margarita, esposa de Andrés García.

Los problemas de salud son cuestiones con las que todo mundo batalla y los famosos no están exentos, de ahí que muchos hayan pisado el nosocomio en más de una ocasión. A continuación, te dejamos un recuento de los 5 famosos que estuvieron al borde de la muerte.

Andrés García y sus múltiples problemas de salud

El actor se ha tambaleado entre la vida y la muerte en lo que va del 2022, pero las cosas se agravaron durante los últimos meses, sobre todo después de que publicara un video en su canal de YouTube en el que aseguró que su final está cerca.

La salud del actor se ha deteriorado notablemente, producto de los excesos durante su juventud, así como de su avanzada edad. Cabe mencionar que el actor desarrolló una cirrosis hepática gracias a los excesos, además una fibromialgia, osteoartritis y el problema que tiene en la médula espinal, el cual destruye sus glóbulos rojos, sin mencionar la leucemia y neumonía, esta última lo ha mantenido delicado de salud, pero estable en las últimas semanas.

Sin embargo, los problemas de salud no son el único mal que aqueja al actor de “Pedro Navaja”, sino también los familiares, ya que en las últimas semanas ha protagonizado tremendo lío con su hijo Leonardo, tanto así que Andrés García aseguró que no lo dejan morir en paz.

César Bono y los rumores sobre su muerte

La salud de César Bono también se ha visto seriamente afectada en los últimos años y en marzo pasado preocupó a todos sus fans luego de haber sido internado en un hospital. En agosto se corrió el rumor de que el actor había muerto, pero todo fue mentira.

Posteriormente, el histrión dio la cara y reveló cuál era su estado de salud. “Fíjate que la verdad no estoy muerto, andaba de parranda. No veo ninguna justificación (para el rumor), me andaban buscando, ya me habló un amigo para decirme el chisme y no le veo ninguna justificación”.

“Estuve en el hospital ocho o diez días porque una sonda biliar que tengo, que se supone que jamás saldrá porque le ponen dentro un globo más grande que el diámetro de la sonda (…) ve tú a saber por qué cosas de la vida se salió con todo y globo”, añadió.

Cabe mencionar que el año pasado superó algunos infartos al corazón y cerebrales que lo tuvieron al borde de la muerte, pero a sus 69 años, César Bono retomó su papel en el monólogo “Defendiendo al Cavernícola”, aunque con algunos problemas para caminar.

¿Por qué Edith Márquez estuvo al borde de la muerte? La actriz y cantante reveló en septiembre pasado que tuvo que hacer una pausa en su carrera luego de que se le alojara una bacteria en la columna.

“Me entró una bacteria a mi columna, entonces hubo una infección. La operación fue el 5 de agosto, pero fue de emergencia. Tuvieron que lavar, limpiar todo perfecto... gracias a Dios salió todo bien. La bacteria que tenía no era de las más agresivas... estoy con fisioterapia y estuve con un catéter hasta el corazón”, dijo sobre su operación de hace un mes. Sin embargo, llamó la atención cuando reveló que ha tenido tres operaciones, una de ellas debido a un coágulo.

Toño Mauri y sus problemas con el COVID

Toño Mauri se sometió a un trasplante de pulmón en 2020; sin embargo, este 2022 volvió a ser internado debido a una obstrucción en el estómago, pero afortunadamente todo salió bien gracias al apoyo de los especialistas.

Pero las malas noticias no terminaron ahí para el actor mexicano, pues tuvo que lidiar contra el COVID-19 y su trasplante de pulmón, incluso perdió la movilidad por un tiempo. “Mi proceso se fue complicando... el COVID me destrozó los pulmones, me los hizo pedazos. Entré en un proceso muy delicado: un coma de cuatro meses, tuve una hemorragia interna muy fuerte y dos infecciones en la sangre”. De acuerdo con los médicos, el trasplante de pulmón era la única salida para Toño Mauri, quien definió la donación como “un acto de amor”.

¿Le volvió el cáncer a Rebecca Jones?

Rebecca Jones superó el cáncer de ovario que le fue detectado en 2017; sin embargo, en las últimas semanas preocupó a sus fans luego de que fuera internada en un hospital de la CDMX. La actriz se encontraba trabajando en la grabación de una telenovela, cuando de pronto enfermó y sufrió una neumonía, por lo que tuvo que ser trasladada a un nosocomio donde estuvo en terapia intensiva.

Debido a esto, Jones “decidió por instrucciones médicas, no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y pueda brindar al público el 100% de su capacidad actoral, como siempre lo ha hecho”.

La actriz reveló a Ventaneando que se encuentra recuperándose en su casa y siguiendo al pie de la letra las instrucciones médicas. “Entonces, ahorita ya estoy en recuperación en casa, pero gozando mucho mi casa, pero aparte, aprovechando que no tengo que salir porque, además, hay muchas enfermedades por todos lados”.