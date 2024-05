7 cosas que tal vez no sabías sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Este fin de semana, Las Vegas recibirá una de las peleas sobre el ring más esperadas del año, pues Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía se medirán frente a miles de personas que planean ver un duelo épico, por lo que te presentamos estos siete datos que tal vez no conocías sobre el Canelo Álvarez.

Vendió helados de niño

Así como lo lees, el boxeador que ahora tiene una cuantiosa fortuna, no siempre tuvo privilegios económicos; por el contrario, su familia no contaba con muchos recursos, sólo una paletería que era su sustento. Canelo tenía la tarea de ir de camión en camión vendiendo sus helados y paletas, aunque no siempre le iba bien, pues como le daba pena hablar frente a la gente, a veces llegaba con su producto derretido.

Canelo sufrió bullying

Aunque su cabello pelirrojo y sus pecas son dos características principales de Canelo, lo cierto es que en su infancia sufrió mucho por su aspecto, y el bullying no se hizo esperar por parte de otros niños. Sin embargo, fue este mismo hecho el que llevó a su hermano Rigo a regalarle sus primeros guantes de box para que aprendiera el deporte y lograra defenderse de quienes lo acosaban verbal y físicamente por su aspecto, sin saber que sería el primer paso de un camino que lo llevaría a lo más alto.

Origen de su apodo

Su cabello rojizo y pecas también fueron las causantes del nombre con el que es mundialmente conocido. Su entrenador José ‘Chepo’ Reynoso fue quien lo bautizó como ‘Canelito', pues lo conoció y entrenó desde muy pequeño, y a medida que fue creciendo, cambió a ‘Canelo'.

Primera pelea como profesional y primer título

Desde el día en que le regalaron sus primeros guantes a la fecha en que debutó como todo un profesional, pasaron únicamente 5 años. A la edad de 15 años debutó frente a Abraham González, a quien venció y logró cobrar el premio de 800 pesos.

Mientras que seis años más tarde, en 2011, logró su primer título mundial al vencer a Matthew Hatton por decisión unánime, lo que lo llevó a obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso superwélter.

Campeón en varias categorías

El mexicano es el primer boxeador latinoamericano en convertirse en campeón unificado de las cuatro principales organizaciones de box (OMB, AMB, CMB, FIB) en una división, así como también es uno de los tetracampeones mundiales en la historia del box mexicano.

Mínimo de derrotas

El Canelo retó a Floyd Mayweather y tras muchos ‘dimes y diretes’, la pelea se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2013, fecha muy recordada, ya que el mexicano sufrió su primera derrota desde su era como profesional, y cayó por decisión mayoritaria.

Casi diez años después de su primera derrota, el 5 de mayo de 2022, Canelo vivió una segunda caída a manos del ruso Dmitry Bivol.

Pocas peleas ante mexicanos

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no suele enfrentarse a compatriotas, pues se ve como representante de México a nivel mundial y prefiere vencer a boxeadores de otras nacionalidades. Por lo que la pelea de este fin de semana es muy especial, ya que es la primera vez en siete años que el Canelo enfrentará a un mexicano, pues el último fue Julio César Chávez Jr., a quien venció en mayo de 2017.

