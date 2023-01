La abogada de Ademar Nahum nos dijo todo lo que sucede en el caso.

Ademar Nahum sigue sin poder ver a su hija Catalina, luego de la denuncia por violencia familiar que entabló en su contra su exesposa Daniela Spanic y, es que al empresario se le ordenó no acercarse a ambas durante tres meses.

A propósito del caso, el día de ayer Ademar Nahum acudió a una audiencia en la que tanto Daniela Spanic como su hija debían presentarse; sin embargo, no lo hicieron, lo que prolongará todavía más la posibilidad de llegar a un arreglo para que el empresario vuelva a convivir con su hija Catalina.

Te puede interesar: Ademar Nahum no podrá ver a su hija por denuncia de Daniela Spanic.

¿Qué pasó en la audiencia? La abogada de Ademar Nahum habló en exclusiva para Ventaneando y reveló lo que pasó en la audiencia a la que no se presentaron Daniela Spanic ni su hija.

“Esta junta con la menor (Catalina) no se pudo llevar a cabo. No se presentaron ellas, únicamente estuvimos presentes mi cliente y yo y por lo tanto no pudo llevarse a cabo (la audiencia)”, reveló la letrada Juliana González Valdivieso.

¿Qué pasará después de que Daniela y su hija no se presentaran?

La abogada reveló que como no se presentaron Daniela ni su hija todo quedó a reserva de que se señale una nueva fecha para que se lleve a cabo esta audiencia.

También te puede interesar: Platicamos con Ademar Nahum, exesposo de Daniela Spanic. ¿Qué dijo?

¿Por qué no asistieron a la audiencia Daniela Spanic ni su hija?

Cuando le preguntaron a la abogada de Ademar Nahum si sabía por qué no se presentó la otra parte, la letrada aseguró que no y dijo que lo que ellos buscan es que su representado vuelva a convivir con su hija. Así mismo, reveló que no ha tenido contacto con la contraparte (Daniela Spanic ni con sus abogados).

¿Cómo se encuentra Ademar Nahum?

La abogada aseguró que se encuentra muy afectado por no poder ver a su hija Catalina: “Todo padre quiere ver a sus hijos y convivir con ellos y que no se pueda por una forma injusta. (Ademar) Está triste, desesperado, pero tienes las ganas y está en la mejor disposición de volver a ver a su hija”.