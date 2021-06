Plática EN EXCLUSIVA con José Luis Guerrero, abogado de Héctor Parra.

El abogado de Héctor Parra cuestiona que el juez haya vinculado al actor a proceso y reclama la desetimación del testimonio de Daniela Parra.

José Luis Guerrero Mendoza, abogado de Héctor Parra platicó EN EXCLUSIVA con Ventaneando para dar a conocer cuáles son los siguientes pasos de la defensa del actor una vez que fue vinculado a proceso. El abogado reclamó que se le haya dado prioridad a testigos que no vivieron los hechos y criticó que la aprehensión de Héctor Parra se basara en un dictámen particular y no en los de la físcalia.