¿Cuál es el panorama para los papás de Christian Nodal tras demanda?

Tal y como Ventaneando lo dio a conocer en exclusiva hace unos días, la disquera Universal Fonovisa presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República por presunto fraude genérico en contra de Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal, padres de Christian Nodal, a quienes se señala de haber simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas que conforman el catálogo que Nodal grabó para la disquera.

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Juan Ramón Obón León, abogado especialista en derechos de autor, conexos, propiedad industrial, derecho cinematográfico y entretenimiento, explica el panorama poco favorecedor para ellos, pues en su opinión frente a la contundencia de una firma estampada en un contrato no hay nada que hacer.

Hay un viejo principio o un principio muy conocido, que es el Pacta sunt servanda, viene de un tratado, el tratado de Viena, sobre los tratados internacionales… Que los pactos deben de cumplirse, todas estas compañías en México están vinculadas a través de… fonogramas y videogramas para protegerse sobre el uso no autorizado de fonogramas, básicamente piratería

Por el otro lado, la SOMEXFON atiende a las regalías que se generan por la explotación secundaria de los fonogramas, en cualquier contrato, el intérprete reconoce que el productor de fonogramas es el titular de los derechos, hay un recordamiento expreso. Si tu firmas eso, no puedes decir: ‘yo no firmé eso, yo no reconozco ese derecho’ porque en un contrato lo estás reconociendo

Los padres de Nodal tendrán que acatar los contratos

Ante este panorama, los padres de Christian Nodal tendrían que cumplir con los contratos que hicieron con Universal.

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