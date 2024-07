‘Abuela de Dragones’ cumple su sueño y aparece en la serie “The House of the Dragon”

Bien dicen que los sueños se cumplen con empeño y dedicación, así lo demostró Guadalupe Fiñana (Abuela de Dragones), ganadora del MasterChef que vio cristalizado de sueño de aparecer en la pantalla chica y que mejor forma de hacerlo que en la aclamada serie “The House of the Dragon”.

Guadalupe Fiñana, mejor conocida en el mundo de las redes sociales ‘Abuela de Dragones’, quien es fanática de “Game of Thrones”, demostró que no existen imposibles y tuvo un cameo en la serie “The House of the Dragon”.

Te puede interesar: Viral: Novia llega en transporte público a su boda

Gala Montes y Ceci de la Cueva adivinaron quiénes eran TikTokers. [VIDEO] Gala Montes, Ceci de la Cueva, Shiky y Valeria Aguilar tuvieronque adivinar quiénes eran los TikTokers y quiénes eran personas comunes y corrientes.

¿Cómo se supo de su participación en la serie?

Guadalupe Fiñana declaró el pasado 15 de julio que “en 2017, pensé que no llegaría a ver la última temporada de Juego de Tronos”. Sin embargo, agregó otra publicación de su cameo en la serie ‘The House of the Dragon” y la acompañó con el texto: “¿Qué os parece el secreto que llevo guardando más de un año?”.

¿En qué capítulo apareció Abuela de Dragones? Abuela de Dragones aparece en una escena del episodio 2x5 de “The House of the Dragon”. Fiñana surge de la muchedumbre en el momento en el que Criston Cole transporta los restos de Meleys, el dragón de Rhaenys que muere en el episodio 4, por desembarco del rey.

También te puede interesar: “Mi primera chamba”, así es el trend que la está rompiendo en TikTok

Fiñana aparece con el pelo largo y cano, luciendo prendas poco ostentosas en medio de la lúgubre marcha mientras la cabeza de un dragón es paseada como símbolo de victoria por los Verdes sobre los Negros.

¿Quién es Abuela de Dragones?

Abuela de Dragones, cuyo nombre real es Guadalupe Fiñana, es una reconocida influencer de 90 años que se describe a sí misma de la siguiente forma: “Guadalupe de las Croquetas, de la casa Fiñana, heredera legítima del Trono de Hierro, Reina del Sagram y de sus Nietos, Protectora de las Series, la Abuela de Dragones, la Saraju de Sevilla, la que arde, la Costurera”.

Guadalupe Fiñana nació en Ronquillo, pero se mudó a Sevilla siendo muy joven, donde contrajo matrimonio y tuvo tres hijos, cinco nietos y un bisnieto. Posteriormente comenzó a hacer videos y creció su popularidad en Instagram, incluso comenzó a hacer recetas con su nieta, por lo que la llamaron la MasterChef Abuelos en España.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre descubre la infidelidad de su novia tras falsa emergencia