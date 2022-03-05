FOTOS | Danna Paola tiene “apachurrado el corazón”.

Si hay alguien en el mundo de la farándula que se niega a hablar de su familia esa es Danna Paola, sin embargo, la joven estrella lo hizo por vez primera a través de sus redes sociales.

¿Qué motivó a Danna Paola a hablar de su familia? Resulta que la intérprete de “Mala fama” tiene un familiar muy cercano contagiado de covid y eso la tiene muy intranquila.

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid”, escribió la cantante junto a un corazón roto.

El mensaje de Danna Paola provocó que sus seguidores le preguntaran sobre su estado de ánimo a lo que ella respondió: “Tengo el corazón apachurrado (carita triste) les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”.

La petición de la también actriz de inmediato fue atendida por sus seguidores quienes empezaron una cadena de oración por la salud de la abuelita de su estrella favorita.