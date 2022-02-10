Abuelita se viste de heroína tras salvar a su nieta de ser secuestrada.

No cabe duda que el amor puede lograrlo todo, como es el caso de una abuelita que sacó las fuerzas de una heroína para abrazar a su pequeña nieta y no permitir que se la llevaran unos secuestradores.

Un video que se ha hecho viral, muestra como una mujer mayor impidió que le arrebataran a la menor en la propia puerta de su casa en Piura, en Perú.

Las cámaras de seguridad captaron todo el lamentable suceso, cuando la abuela estaba en una silla en la puerta de su hogar; sin embargo cuando ella revisó su celular, un hombre extraño se acercó para quitarle a la menor, por lo que la mujer cayó al piso, no obstante se aferró a su nieta.

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Un sujeto intentó secuestrar a una bebé en el distrito de #Castilla (#Piura) cuando estaba con su abuela en el frontis de su vivienda. La rápida acción de la abuela fue determinante, se aferró a su nieta y evitó que se la lleven. Ocurrió el último sábado. ¡Mucho cuidado! pic.twitter.com/I0FhP9U58c — Vanesa Jiménez (@Vanesa_jimenezs) February 8, 2022

Abuelita denuncia el intento de secuestro de su nieta

La abuelita evitó que su nieta fuera secuestrada tras forcejear con el secuestrador, por lo que tuvo múltiples heridas en los brazos y hematomas como consecuencia de su valiente acción como heroína.

Tras lograr evitar que el hombre cometiera su despiadada fechoría, la mujer, aún con las lesiones, presentó esa misma noche la denuncia ante las autoridades correspondientes en su localidad.

Por fortuna, las cámaras de seguridad que grabaron el momento donde el sujeto intentó secuestrar a la menor de edad en la puerta de su casa, captaron a un segundo hombre que lo esperaba a bordo de una motocicleta.

La abuelita tuvo que hacer uso de ese video, pues al principio la policía no quería tomar su declaración porque presuntamente no había delito que perseguir. Sin embargo, ya con el visual se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar culpabilidad.

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