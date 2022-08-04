Andrés invita a Cesia a una cita tras terminar La Academia.

La Academia está a punto de dar a conocer a los finalistas, pues solo faltan unas cuantas semanas para ser testigos de la Gran Final.

Entre contundentes críticas, exigentes clases y uno que otro romance, todos los alumnos de La Academia están a punto de egresar para empezar una carrera como estrellas.

Sin embargo, los participantes ya están haciendo planes tras su salida de nuestro reality show, tal es el caso de Andrés y Cesia que pactaron una cita.

Andrés y Cesia entraron a la cabina POV de TikTok, desde donde confirmaron una cita romántica ante Pablo Chagra.

"Te invito un cafecito despúes de que salgamos y se acabe todo... es la primera vez que hablamos de vernos afuera. Si todo está bien y no tienes que ir a Honduras... vamos", expresó.

Por su parte, Cesia tomó las cosas de la mejor manera y no pudo evitar bromear ante el nerviosismo de pactar una cita con Andrés: "¿Es una cita? ... Yo compro el pan", declaró a la cuenta de TikTok de La Academia.

Andrés y Cesia no han ocultadosu gran química desde las primeras semanas de La Academia, pues también se dieron un tierno beso en una de las galas previas donde subieron al escenario a cantar juntos.

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No te pierdas la semifinal de La Academia

Solo un participante se convertirá en el absoluto ganador de La Academia. No te pierdas la semifinal el próximo sábado y domingo a las 8:00 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Nuestra querida Ana Bárbara, Colette, Erika Alcocer y hasta OV7 cautivarán a los televidentes en una semifinal única en su estilo.

Mar, Andrés, Rubí, Nelson, Cesia y Eduardo se preparan para dar presentaciones de primer nivel y así obtener su pase dorado a la Gran Final de La Academia.

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